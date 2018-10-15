Русофобия наступает: России не стоит ждать «потепления» со стороны Запада

Решение Евросоюза о новом механизме принятия санкций за распространение и применение химического оружия в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, является русофобским. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал доктор политических наук, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Смульский.

По его оценке, в отношениях с Западом не стоит ждать перемен – санкции будут нарастать с разных сторон. «Это реальность, в ней нам надо жить. Это требует от нас не только глубокого понимания наших национальных интересов, но и умения жестко и четко их отстаивать на международной арене и внутри нашей страны», – подчеркнул Смульский.

Он обратил внимание, что санкции за химоружие подчинены общей логике русофобии, которая была развязана США и Великобританией, и являются частью общей стратегической кампании против России.

«Никаких других вариантов понимания этого события не остается – это общая стратегическая кампания, которая развязана против России с тем, чтобы изолировать нашу страну и не дать ей возможности активно работать в европейских демократических институтах, чтобы решить за счет России ограничения влияния США свои собственные проблемы. Мы знаем какие это проблемы: предыдущие выборы США, давление на страны Евросоюза со стороны Соединенных Штатов в том направлении, чтобы они ограничили сотрудничество с РФ, консолидация США европейских стран для того, чтобы успешно бороться против России», – заявил Смульский.

В то же время он отметил, что Россия уже научилась жить в новых реалиях и достойно выходит из положения. «Я не сторонник того, чтобы говорить, что мы можем не обращать внимания на санкции. Любые санкции призваны причинить ущерб России, но за последние годы мы научились с этим жить и более того – извлекать пользу. Мы видим, как появляются импульсы и точки роста в сельском хозяйстве, в некоторых отраслях промышленности РФ. Мы перестаем рассчитывать, что нам товары и продукты из-за рубежа доставят и сами обеспечиваем себя всем», – сказал Смульский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

Алексей Навальный ждет обвинений по уголовному делу о клевете. / Минюст Эстонии подсчитал ущерб от «советской оккупации». / «РоссТур» уведомил партнеров о прекращении операторской деятельности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»