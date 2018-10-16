«Пенсионная афера» не дает покоя Госдуме: раздраженный Володин посоветовал обратиться в суд

Депутат-новичок в Госдуме вывела из себя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. На «парламентской десятиминутке» в своем первом выступлении коммунистка Ольга Алимова заявила, что «власть все больше раздражает общество», повышая платежи «для нищих, а богатые наоборот получают льготы по налогам и счастье от денежного дождя», а пенсионную реформу назвала «гнусным решением». На это Володин заявил, что Госдума не место для популистских заявлений и посоветовал обратиться в суд.

С трибуны Госдумы на пленарном заседании Алимова назвала пенсионную реформу «аферой», заявив, что население страны понимает – шансов на сохранение прежний счастливой жизни не осталось. «Уровень доверия к власти зашкаливает и приблизился к точке невозврата, – сказала она. – Что будет после этого – трудно предсказать».

Как пояснила парламентарий, избиратели передают через депутатов, что «так жить невозможно – вы нас не видите и не слышите», общество не только социально несправедливо, оно расколото, а власть все больше его раздражает. «Недавно было принято гнусное решение о повышении пенсионного возраста якобы из-за того, что не хватает денег – но почему-то бюджет обеспечивает чиновникам золотые парашюты», – заявила она, напомнив недавний скандал с получением заместителем губернатора Воронежской области Юрием Агибаловым 23 окладов.

«Некоторые люди даже не могут себе представить эту космическую сумму», – сообщила она, отметив, что такими преференциями пользуются тысячи чиновников, и не только в Воронежской области. «Это неприкрытый цинизм», – подчеркнула Алимова.

Она также обратила внимание, что для нищих в стране повышается пенсионный возраст, тарифы ЖКУ, а «счета за вывоз мусора выставляют даже тем, кто давно умер». При этом для состоятельных россиян, напротив, вводятся «льготы по налогам и счастье от денежного дождя».

«Главное, что власть не замечает этого и продолжает доить народ», – подчеркнула Алимова, отметив, что делают это, очевидно, не враги из западных стран, а обычные российские чиновники.

Депутат напомнила о принятии пенсионной реформы, против которой выступала большая часть населения страны. «Вы думаете, что с ее принятием протест ушел в сторону? Нет. Я думаю, власть делает все возможное, чтобы из искры возгорелось пламя», – заявила Алимова.

Парламентарий также отметила, что в России необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения, уменьшать бонусы для топ-менеджеров в госкорпорациях, «обрезать золотые парашюты», урезать зарплаты чиновникам, сенаторам, депутатам и огромные пенсии привилегированным пенсионерам.

Выступление Алимовой решил прокомментировать спикер Госдумы. «Начните с себя», – строго посоветовал Володин, рекомендовав внести в качестве законодательных инициатив озвученные с трибуны предложения. Он напомнил о тех пенсионерах, «кто разваливал СССР, а сейчас получает специальные пенсии в регионах и сейчас претендует на надбавки – каждый секретарь обкома, ЦК себе это в стаж записал и включил в госслужбу, а какая это госслужба, если без страны остались?».

Заявления о пенсионной реформе спикер назвал популистскими. «Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны авантюрой – подайте в суд, докажите», – заявил спикер Госдумы, напомнив, что неисполняемые популистские авантюрные решения, принимаемые в 90 годы, завели страну в тупик.

«Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны», – подытожил он.

После завершения выступлений думских фракций коммунист Николай Коломейцев напомнил спикеру, что «выступления депутатов никто не имеет права комментировать». На защиту Володина тут же встал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который заявил, что нельзя запрещать говорить спикеру Думы, поскольку в этом случае «мы унижаем председателя». «Первое лицо никогда нельзя упрекать! Меня в ЛДПР никто не упрекает. Пусть попробуют!» – заявил он под аплодисменты коллег.

Со своей стороны Алимова подчеркнула, что никаких фактических ошибок она в своем выступлении не допустила, поскольку «те, кто стоял у истоков разрушения страны, плавно перетекли в другие партии». «Спасибо, что напомнили, что КПСС укреплял кадровый потенциал «Единой России», – с усмешкой подытожил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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