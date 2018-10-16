«Они открыто насмехаются над нами»: Госдума одобрила новые штрафы для россиян

Госдума во втором чтении одобрила изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вводит новую обязанность для организаторов мероприятий уведомлять власти, если акцию было решено не проводить. Граждан, злоупотребивших правом на проведение публичного мероприятия, будут штрафовать на сумму от пяти до 20 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 30 тысяч, юридических – от 20 до 100 тысяч рублей.

При этом депутаты отклонили поправку, предложенную представителями КПРФ о введении ответственности для второй стороны – тех органов власти, которые согласуют (или не согласуют) уведомление о публичных акциях. Коммунист Алексей Куринный отметил, что органы местного самоуправления, либо органы госвласти «могут отказать по любому поводу в организации [митинга], не заморачиваясь в плане объективного обоснования». Как правило, пояснил он, в таких отказах фигурирует либо другое мероприятие, организаторы которого якобы успели подать уведомление раньше, либо сообщается, что на этом месте ведут строительные работы. «И даже когда фиксируешь на видеокамеру, что на данном месте нет ни другой акции, ни строительных работ, отправляешь в полицию, в итоге никакой реакции нет», – заявил он.

По его словам, такая поправка призвана уравнять в ответственности организаторов митингов и органы власти. «Если будет выявлен необоснованный отказ, должностным лицам будут точно такие же штрафы, – пояснил депутат. – На наш взгляд этот подход, конечно, не уравняет в правах, но хотя бы какая-то ответственность у чиновников появится. Потому что сегодня они открыто насмехаются над нами».

Заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству «единоросс» Александр Грибов в ответ заявил, что в данном случае Госдума рассматривает ответственность за те нарушения, которые уже закреплены в базовом законе о митингах и шествиях. Пример коллеги-коммуниста, по его словам, как раз подпадает под поправки в Кодекс, поскольку организаторы акций должны будут уведомить власти о решении эти акции не проводить – а значит, площадка будет свободна. Что же касается неправомерных отказов оппозиции, уведомившей о митинге – то для обжалования таких решений есть суд, напомнил депутат-«единоросс».

В итоге думцы отклонили поправку КПРФ, а сам законопроект был единогласно принят во втором чтении. Планируется, что в окончательном чтении он будет рассмотрен 18 октября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.10.18

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