«Мы сами ужаснулись»: Госдума одобрила штрафной «сюрприз» для банков

Сегодня нижняя палата российского парламента решила повысить размер штрафов для банков-нарушителей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, штраф будет составлять до 1% от собственных средств кредитной организации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники дискуссии на пленарном заседании Госдуме отметили, что речь может идти о десятках миллиардов рублей.

Автором нововведения выступило правительство РФ, предложив внести изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации». Как пояснил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, сегодняшний размер штрафа для банков-нарушителей составляет до 0,1% уставного капитала кредитной организации. «Это небольшая сумма для банка, который собирается совершать сомнительные операции. Законопроект предлагает ввести возможность штрафовать на сумму до 1% , чтобы сумма штрафа была для банка ощутимой», – пояснил он.

Представителя минфина РФ поддержал думский комитет по финансовому рынку – его представитель депутат Михаил Гулевский назвал законопроект «ужесточением финансовой дисциплины кредитных организаций». Правда, сумма штрафа в миллиарды рублей членов комитета впечатлила. «Мы сами ужаснулись», – сообщил Гулевский, отметив, тем не менее, что комитет рекомендует законопроект принять, поскольку в документ еще будут вноситься поправки, а комиссия при Центробанке «будет учитывать все эти моменты».

«Возникает вопрос адекватности размера штрафа», – заявил либерал-демократ Владимир Сысоев. Он напомнил про ситуацию с обанкроченным банком «Югра», вкладчики которого уже несколько дней пикетируют входы в здание Госдумы. «Хотелось бы, чтоб эти решения не довели до банкротства банки, как в свое время это было с банком «Югра», – подчеркнул он.

Коллега Сысоева по фракции депутат Сергей Катасонов сообщил, что размер штрафа, по его подсчетам, поднимется в 40 раз. Он напомнил представителю Минфина о ситуации с бизнесменом Даниилом Бондарем, у которого злоумышленники похитили деньги и 19 млн из них положили на свой счет в Сбербанк. Деньги были заблокированы банком. Сейчас, по словам депутата, уже есть решение суда о том, чтобы разблокировать счет и «зафиксировать средства на собственном счете Бондаря», однако Сбербанк игнорирует решение суда. «На основании этого вот закона Сбербанк может получить штрафные санкции в размере 34 млрд рублей?» – поинтересовался он. «Вряд ли», – ответил Моисеев, пояснив, что дело в принципе соразмерности.

Фракция КПРФ к законопроекту также отнеслась с настороженностью. «Вопрос, как этот закон будут применять, – пояснил представитель думской фракции Валентин Шурчанов. – К тем банкам, к которым ЦБ будет относиться отрицательно, как к банку «Югра», они могут санкции применить. А к тем, кого поддерживают, могут не применять». Депутат заявил, что фракция пока воздержится от голосования в поддержку законопроекта.

Тем не менее, большинством голосов документ был одобрен в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.10.18

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