В России разрешат кино без прокатных удостоверений: в Госдуме опасаются пропаганды украинских карателей

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила поправки в федеральное законодательство, разрешающие публичный показ фильмов без прокатного удостоверения, правда, только на международных кинофестивалях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты согласились с поправками, несмотря на опасения, что таким образом будут сняты препятствия для кинолент с антироссийской пропагандой и прославлением украинских карателей.

Представляя документ, соавтор законопроекта, «единоросс» Елена Ямпольская сообщила, что до этого в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» были введены лишние регулирующие факторы, которые фактически отсекли от зрителей целый ряд международных фестивалей. В частности, по действующему закону фестиваль должен длиться не более 10 дней, от получения прокатного удостоверения освобождаются только иностранные ленты, которые можно показывать не больше двух раз. Кроме того, на фестивале должно быть жюри и конкурсная программа.

Ямпольская заявила, что эти положения вызвали целый поток обращений от организаторов международных фестивалей, которые не укладывались в эти рамки. Поправками предлагается установить срок проведения фестивалей – от трех до 15 дней, убрать требование об обязательности жюри и конкурсной программы, и разрешить показ фильмов без прокатного удостоверения до пяти раз.

Кроме того, новшество разрешает и отечественным фильмам не получать прокатные удостоверения, поскольку до сих пор российские ленты находились в «ущемленном состоянии» по отношению к иностранным. Ямпольская подчеркнула, что точка напряженности между деятелями культуры и государством существует, и ее необходимо снять.

«Я понимаю стремление пресечь показ антинародных, антироссийских фильмов на кинофестивалях, но поверьте – эти фильтры не работают», – заявила она. Ямпольская напомнила, что «есть такой режиссер Виталий Манский», который является директором кинофестиваля «Артдокфест», «который славится своими антигосударственными фильмами». По словам депутата, организаторы этого мероприятия отлично справились с задачей и выполнили все необходимые условия – так что получилось, что закон написан прямо под них.

Думский комитет по культуре проект поддержал. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил пригласить ко второму чтению представителей Министерства культуры РФ, чтобы чиновники пояснили, чем были вызваны прежние поправки в закон – именно те, в которые сейчас предложено внести коррективы.

«Единоросс» Дмитрий Белик поинтересовался, каким образом тогда можно будет отсекать от показа нежелательные фильмы. «Вот пример, фестиваль «Артдокфест», где спокойно демонстрировались фильмы под названием «Полет пули» – это фильм, который пропагандирует украинских карателей… «Мустафа» – это про Джемилева (Мустафа Джемилев, лидер крымских татар), который является персоной нон-грата в России, – заявил он. – Мне [во время принятия закона в декабре 2017 г.] сказали, что это отрегулируют. Я так понимаю, что никто этого не сделал. Как быть сейчас с этой ситуацией? Мы же понимаем, что без прокатного удостоверения можно показать что угодно».

В ответ Ямпольская сообщила, что «никаких фильтров перед «Артдокфестом» предыдущие изменения не ставили». Однако летом были приняты изменения в законодательство, предполагающие составление перечня всех фестивалей, которые проходят в России – это позволит «знать, кто и на какую тематику у нас проводит». В новых поправках речь идет исключительно о фестивалях, включенных в данный перечень.

Вместе с тем Ямпольская напомнила о нескольких федеральных законах, «которые ограждают нас от кино, которое несет не те ценности, которые нам хотелось бы». Депутат заявила, что Минкультуры намерено вскоре выпустить ряд требований к кинофестивалям, которые и поставят фильтры, отсекающие ряд кинолент от показа.

В итоге депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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