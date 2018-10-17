Госдума замахнулась на «Бла-бла-кар»: «Никто не знает, запрещен он или разрешен!»

В России введут обязательное страхование гражданской ответственности пассажироперевозчиков, работающих на легковом такси. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф на поездки в результате возрастет, однако в Госдуме надеются, что новшество снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта.

Соавтор законопроекта, депутат Сергей Жигарев на заседании Думы отметил, что популярность услуги такси растет, только в 2016 году по отношению к 2015-му рынок увеличился на 25%. При этом цена на услуги такси падает, а за руль такси садятся непрофессионалы. Он сообщил, что сегодня таксисты попадают в аварии в три раза чаще обычных автомобилистов, а 30% автопарка разбивается на дорогах.

«Ситуация усугубляется тем, что рядовые таксисты, чтобы прокормить семью, работают на износ: пьют энергетические напитки, иногда буквально засыпают за рулем, что многократно увеличивает риски ДТП», – подчеркнул депутат. Пассажир же в случае аварии может рассчитывать на максимальную выплату в 500 тысяч рулей. В случае принятие законопроекта сумма возрастет до 2 млн рублей, а перевозчику будет выгодна безаварийная езда: это снизит платеж за полис.

Возражений против законопроекта не было. Правда, депутатов заинтересовала возможность включения в подобное правовое поле сервиса «Бла-бла-кар». «Есть известный сервис «Бла-бла-кар», в России до миллиона граждан пользуются этими услугами, – сообщил Айрат Фаррахов. – Предполагается ли использование этих инициатив для них?»

Жигарев пояснил, что законопроект в первую очередь рассчитан на те службы такси, которые пользуются агрегаторами – это Uber, «Яндекс-такси». «Предприниматели уже добровольно сами увеличили сумму страхования, и «Яндекс», например, требует от водителей, чтобы пассажир был застрахован», – сообщил он.

Со своей стороны депутат Алексей Куринный напомнил, что подобные инициативы влекут за собой рост тарифов для населения. «Насколько подорожает страховка, которую должен будет приобретать владелец такси, и насколько увеличится тариф такси?» – спросил он. Соавторы проекта сообщили – по их подсчетам удорожание составит от 50 копеек до полутора рублей. «Как это будет ложиться на «Бла-бла-кар»? – прокомментировал соавтор документа Александр Старовойтов. – Тот законопроект о такси, который, надеюсь, до конца этого года мы примем, каким-то образом расставит точки и над «Бла-бла-каром». Потому что даже с точки зрения терминологии нужно понять: что такое «Бла-бла-кар»: является ли это агрегатором, зарабатывает ли он деньги, зарабатывают ли перевозчики? Пока он существует, если можно так корректно выразиться, в некоей серой зоне. Никто не может сказать, запрещен он или разрешен».

Законопроект об обязательно страховании пассажиров такси депутаты в итоге приняли в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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