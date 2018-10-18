«Ещё не поздно остановиться». Госдума выступила с заявлением по Украине

Депутаты Госдумы сегодня приняли заявление о ситуации на Украине, в котором обратили внимание на русофобскую политику нынешнего киевского режима, заручившегося поддержкой США и других стран НАТО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе бурной дискуссии парламентарии также подчеркнули, что России следовало бы признать народные республики Донбасса и максимально упростить получение российского гражданства русскими.

Инициатором заявления по Украине выступил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. В своем выступлении он сообщил, что некие «осенние обострения» за границей, очевидно, привели к тем действиям, которые и отражены в заявлении Думы.

«На фоне варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей, убийство 31 августа 2018 года лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко выделяется своим цинизмом и изощренностью», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что «Украина, претендующая на достойное место в ряду других европейских государств, уже не в первый раз прибегла к террористическому акту для достижения своих целей». Авторы заявления признают, что следствие по делу еще не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, однако «не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса».

Кроме того, в заявлении отмечается, что в зоне конфликта отмечено наращивание военных сил. На этом фоне украинские власти «резко активизировали свое вмешательство в церковнорелигиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими». В документе также напоминается и о разрыве Украиной Договора о дружбе с Россией, «о полном запрете русского языка в ряде западных регионов России».

Госдума полностью возложила историческую ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений на руководство современной Украины. Нижняя палата парламента обратила внимание на действия США и других стран НАТО, «которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам». В документе подчеркивается, что все эти факты получат «с российской стороны адекватный ответ». «Еще не поздно остановиться», – отмечается также в заявлении.

После выступления Калашникова слово взял лидер ЛДПР. Владимир Жириновский напомнил, что ранее либерал-демократы вносили другой законопроект, «но он завис». «А вот этот вы оперативно вносите. Мы его поддерживаем, но какова судьба нашего законопроекта, и почему такое к нам неуважение?» – возмутился он.

В ответ Калашников сообщил, что заявление ЛДПР по Украине «вами же было отозвано». «Второго вашего обращения не было, – напомнил он. – Второе было по расчленению Великобритании. Оно явно не к нам было, и мы его передали Слуцкому (депутат Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы) в комитет по международным делам».

Заявление спровоцировало почти часовую дискуссию. Депутат Александр Шерин напомнил о необходимости принять закон об упрощенном порядке получения гражданства русскими. Как выяснилось, правительство дало на него отрицательное заключение, поскольку это якобы приведет к ущемлению прав других наций. Коммунист Николай Харитонов сообщил, что с 2014 года «мы наблюдаем уничтожение русскоязычного населения в республиках, которые провели референдум». Он призвал правительство РФ признать референдумы в ДНР и ЛНР. «Все равно не устают нас со всех сторон пинать», – пояснил он.

После этого слово вновь взял Жириновский, который упрямо заявил, что обращение ЛДПР по ситуации на Украине было направлено повторно в августе. «Найдите и увольте того работника, который вам не доложил!» – потребовал он. После этого лидер ЛДПР предположил, что решительные меры по Донбассу не принимаются, очевидно, потому, что «нам мало защитить Донбасс, а что станет с другими территориями Украины?». В итоге Жириновский призвал разделить Украину. «Вся левобережная часть отойдет России, а правобережная останется под влиянием запада. Надо окончательно решить вопрос», – решительно заявил он.

«Единоросс» Константин Затулин заявил, что «предупрежден – значит спасен, и эта истина не нуждается в дополнительных подтверждениях». Он пояснил: стоит предупредить весь мир о том, что нарастает угроза – обострение ситуации на Украине грозит серьезными последствиями. Он прошелся по закону, «который был принят Верховной Радой в первом чтении» и «правит русский язык», напомнил про вчерашний теракт в Керчи и заявил, что желание отмолчаться – «есть несоответствие нашему долгу перед Россией, перед нашим долгом и русским народом, который живет не только в России». Подытоживая, Затулин заявил, что «Украина превратилась в террористическое государство, и любая страна, которая поддерживает террористическое государство, должна понимать свою ответственность».

Николай Рыжак из «Справедливой России», в свою очередь, сообщил, что «мы подошли к красной черте, и дальше совершать ошибки просто недопустимо». «Американский след, который оставлен на Руси, до сих пор сказывается на политической, экономической жизни», – подчеркнул он, пояснив, что этот же след был оставлен и на Украине. «Нельзя поступиться и отдать Украину на растерзание, это братский народ, и сейчас величие России во многом будет определяться, насколько правильно она поступит в этой ситуации», – заявил он.

Леонид Калашников, представляющий КПРФ, напомнил о позиции своей фракции – «ДНР и ЛНР рано или поздно мы с вами должны принять». Он рассказал, что к нему приходил сын погибшего Александра Захарченко. «Он учится здесь в институте. Говорит, я посчитал, мне надо 2,5-3 года, чтоб получить российское гражданство. Мы, конечно, будем за него ходатайствовать перед президентом, просить сделать для него исключение. Но таких много. Закон о получении гражданства надо изменить», – отметил Калашников.

В итоге заявление по ситуации на Украине было принято единогласно 408 депутатами Госдумы РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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