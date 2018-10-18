Госдума подарила судьям бесплатное жилье и налоговые льготы

Госдума окончательно приняла пакет поправок в законы о судьях, которые существенно улучшают положение судейского сообщества в России. В частности, как передает корреспондент РИА «Новый День», эти документы изменяют порядок и систему получения судьями бесплатного жилья, а также освобождают их от части налогов на доходы.

Обсуждение законопроекта в третьем чтении на заседании Госдумы вызвало такие же бурные дебаты, как и в первом. Коммунист Юрий Синельщиков подчеркнул, что законопроекты «предоставляют судьям целый ряд существенных преимуществ по сравнению с обычными гражданами». Он пояснил: несмотря на то, что сторонники законопроекта заявляют, что он лишь закрепляет уже существующие нормы и правила, на самом деле это не так.

В частности, пояснил депутат, сейчас судьи могут рассчитывать только на получение квартиры из целевого фонда, и не получают ее в собственность. По новому закону судья будет иметь право бесплатно оформить жилье на себя либо получить в денежном эквиваленте сумму на его строительство.

Более того, существенно смягчается порядок признания судей нуждающимися в улучшении жилищных условий и норма на человека: на одного судью полагается норма в 33 квадратных метра жилплощади, «плюс еще 20 кв метров дополнительной, и плюс еще можно добавить по решению председателя Верховного суда, и пределы этих полномочий не установлены», отметил депутат. «Теперь судья может иметь две квартиры – первую там, где прежде работал и приобрел в собственность, а вторую по месту новой службы», – обратил внимание коммунист.

Синельщиков предложил не поддерживать законопроект. Его услышали только 35 депутатов – они проголосовали против инициативы, однако 387 голосами «за» документ все же был принят.

Следующим вопросом депутаты рассмотрели предложение освободить судей от уплаты налога на доход на полученное бесплатно жилье. «Судьи у нас очень бедные, – ехидно отметил либерал-демократ Сергей Иванов. – Кому интересно, покопайтесь. Очень интересные цифры».

Он призвал депутатов не принимать документ, заявив, что он не поможет сделать российские суды более честными и справедливыми. «Хороший дом, зеленый сад, рублевый вклад», – охарактеризовал судейский быт депутат. Несмотря на это, законопроект был принят в третьем чтении 362 голосами «за».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.10.18

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