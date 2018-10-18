Для организаторов митингов в России ввели новую обязанность. Иначе – штраф

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым организаторы митингов и пикетов могут получить штраф за неуведомление властей в случае отказа от проведения акции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредить о решении не собирать митинг его инициаторы должны не позднее, чем за один день.

Фракция КПРФ отказалась поддерживать законопроект. Депутат Алексей Куринный пояснил, что «у нас постоянно заявитель о публичных мероприятиях находится в изначально неравных условиях по сравнению с теми, кто ему отказывает, то есть с органами госвласти или органами местного самоуправления». Он напомнил о многочисленных отказах организаторам митингов по формальным причинам, штрафах и дополнительной ответственности за любые изменения мероприятия. Сама власть при этом не несет никакой ответственности.

«Любой чиновник просто пишет, что это место занято. Вот как в Ульяновске, например – фестиваль «Золотая осень». Это значит, что все центральные площади сентябрь, октябрь, ноябрь заняты. Там ничего, естественно не проходит, туда никто не выходит, иногда там кто-то поет песни. Но площади занимать нельзя», – возмутился Куринный, отметив, что порой «изображать население» на подобных акциях приходится самим чиновникам местных администраций.

Парламентарий напомнил, что коммунисты предлагали ввести штраф для чиновников, которые вынесли незаконные отказы в согласовании мероприятий, а также лишать таких сотрудников администрация права работать в органах власти на соответствующих должностях.

«Надо вводить ответственность для чиновников, иначе весь этот институт публичных мероприятий у нас превращается в фикцию», – констатировал он.

В ответ «единоросс» Дмитрий Вяткин отметил, что незаконные отказы надо оспаривать в суде, и органы власти всегда предлагают альтернативные площадки для проведения мероприятий. «Законодательство позволяет провести любую политическую акцию, кроме тех, что запрещены законом», – подытожил он.

В итоге депутаты одобрили новые штрафы для организаторов митингов в третьем, окончательном чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.10.18

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