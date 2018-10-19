«Абсолютное безобразие»: замминистра строительства и ЖКХ РФ отчитали в Госдуме – как школьника

Сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его руководитель Андрей Макаров обрушился с жесткой критикой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат заявил, что чиновник не смог ответить ни на один его вопрос, отметил, что проект по комфортной среде на три года сверстан без учета нацпроектов и не исключил, что выступление Гордеева на заседании комитета может стать первым и последним.

«Доведите это до председателя правительства», – попросил Макаров.

Проект госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019-й и два последующих года вызвал жаркие дебаты в думском комитете по бюджету. В процессе обсуждения документа выяснилось, что Минстрой не указал показатели проекта «Комфортная среда», которые должны получить регионы в итоге его реализации – при этом деньги по территориям уже распределены.

«Как вы могли поделить деньги, если вы не знаете, какие будут целевые показатели, на какие показатели регионы должны выйти? И когда их увидят регионы, им же сейчас верстать бюджеты», – возмутился Макаров. Он жестко напомнил Гордееву, что чиновники не решают, кому и сколько денег дать, а только вносят предложения, а решение принимает Госдума. «Вы что, издеваетесь? Вы распределили деньги без учета национальных проектов? Абсолютное безобразие», – заявил Макаров, услышав, что Минстрой распределял средства по прошлогодней методике – когда еще не было нацпроектов.

«Президент вам сказал, какие должны быть показатели, и под это должны быть найдены средства. А вы начали с того, что стали делить средства!» – подчеркнул Макаров. «Очень бы не хотелось, чтобы ваше первое посещение комитета так заканчивалось, – обратился он к заместителю министра. – А то знаете, как говорят: сходил всего два раза – первый и последний».

После этого, отвечая на вопросы депутатов, Гордеев сообщил, что в 2019 году планируется ввести 88 млн кв метров жилья, а на субсидии для переселенцев с Крайнего Севера предусмотрено по 5 млрд рублей на трехлетний период. «Потребность больше, но ограничивается возможностью федерального бюджета», – пояснил чиновник.

«Единственное решение предлагается – давайте еще денег дадим, – обратился к чиновнику Макаров. – Но у вас за 9 месяцев исполнение программы 46%. А если по созданию условий по обеспечению качественными услугами ЖКХ, то у вас исполнение 35%. А можно понять – почему? Я уверен, что в конце года будет почти 100%, вбухаем благополучно, но результата не будет».

После попытки заместителя министра заявить, что эти цифры относятся к третьему кварталу, депутат возмущенно подчеркнул, что «это исполнение на 1 октября», и еще раз попросил Гордеева объяснить причины. «Исполнение по концу года будет соответствующее», – ответил Гордеев.

«Вы действительно не слышите, что вам говорят? Может, на какой-то другой язык [перейти]? Я могу еще по-английски, по-немецки с вами поговорить. Так же нельзя. Вы, простите, ни на один вопрос не ответили. Сюда либо министр приходит, либо ответственный за нацпроект. А вы не можете сказать, какие показатели по нацпроекту будут. Вы просто не готовы к тому, чтобы докладывать эти вещи».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.10.18

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