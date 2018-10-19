Россия потратит на пропаганду за рубежом 28 млрд рублей

В 2019 году около 28 млрд рублей из федерального бюджета будет потрачено на «доведение российской точки зрения до зарубежной аудитории». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Во время рассмотрения вопроса о проекте бюджетных трат на госпрограмму «Информационное общество» чиновник сообщил, что в 2019 году министерство планирует потратить на нее около 137,3 млрд рублей, при этом 70,8 млрд рублей должно пойти на нужды медиа, а 66,4 млрд – на связь, IT и электронное правительство.

В частности, из 70,8 млрд рублей предполагается 14,5% потратить на распространение ТВ-сигнала и обеспечение устойчивости телевизионного вещания, 40% – на финансирование социально значимых проектов.

По словам замминистра, это детские передачи, передачи для инвалидов, канал «Культура», Общественное российское телевидение и «другие проекты которые идут без рекламы и являются некоммерческими». Еще 40%, или более 28 млрд рублей, предназначено на «доведение российской точки зрения до зарубежной аудитории». 5,5% должно пойти на «финансирование официальной информации, функционирование агентства ТАСС и «Российской газеты», как публикатора».

Во втором блоке траты на связь составляют 56,7% – в частности, речь идет о прокладке оптоволокна в населенные пункты от 250 до 500 человек. На эти нужды чиновники рассчитывают направить 13,7 млрд рублей, еще 10 млрд запланировано на подключение 13 тысяч медицинских организаций к скоростному Интернету.

«14% – это выпуск паспортов нового поколения, – сообщил Волин. – Это те бюджетные расходы, которые будут компенсированы бюджету с лихвой: на паспорта нового поколения мы планируем потратить 9,1 млрд рублей, а сборы за выдачу паспортов должны будут дать бюджету примерно 18 млрд рублей, причем 14 млрд из них – это загранпаспорта». Чиновник отметил, что сборы лягут в основном на тех россиян, кто собирается ехать за рубеж. «У них, собственно говоря, проблем с деньгами особых нет – на билет хватает, на паспорт – должно тоже», – заявил замминистра.

На содержание территориальных органов Роскомнадзора и радиочастной службы предназначено 12% средств, 5% – на электронное правительство, прежде всего речь идет о развитии портала Госуслуг, где на сегодня зарегистрировано 78 млн пользователей.

«И всего-навсего 3,5% – это содержание аппарата министерства цифрового развития и других ведомств», – подчеркнул Волин.

Думский комитет проект поддержал, рекомендовав его к рассмотрению в первом чтении в Думе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.10.18

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