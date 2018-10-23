По просьбе патриарха: Госдума избавляет РПЦ от региональных МРОТ и оценки условий труда

Госдума разрешила религиозным организациям не проводить оценку условий труда работников и дала право в особом режиме отказываться от региональных соглашений о минимальной оплате труда (МРОТ). Соответствующие законопроекты, соавтором которых выступил либерал-демократ, глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов, депутаты поддержали сегодня в первом чтении. Изменения предполагается внести в ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в Трудовой кодекс РФ.

В частности, поправка в закон об оценке условий труда предполагает включение религиозных организаций в список тех, чьи условия труда не подлежат оценке. Пока в данной статье закона значатся лишь надомные, дистанционные работники и те, кто вступил в трудовые отношения с работодателями-физлицами.

В Трудовой кодекс планируется добавить целую статью, которая позволяет религиозным организациям отказываться от подписания региональных соглашений о МРОТ – без предоставления обязательных в таких случаях протокола консультаций с профсоюзом и предложений о сроках повышения зарплаты работникам.

Представляя законопроект, его соавтор «единоросс» Ольга Павлова заявила, что особое положение религиозных организаций «продиктовано самой жизнью». Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал значимость религиозных организаций для нашего государства, а стране после развала СССР не на что было опереться морально, кроме как на религиозные ценности. «Настало время возвращать долги!» – торжественно заявила она.

По данным Минюста, в РФ зарегистрировано более 18 тысяч организаций РПЦ и 5,5 тысячи организаций ислама, сообщила депутат. Депутат пояснила, что в РФ установлен МРОТ, но каждый регион может устанавливать свой – и чтобы выйти из этого соглашения, необходимо собрать массу документов и направить уведомления в соответствующие органы.

Правда, ее коллега по фракции, член комитета по труду Сергей Вострецов напомнил, что служители культа занимаются не только благотворительной деятельностью и служением в храмах, но и коммерческими проектами. Это не только производство предметов культа, но и сельскохозяйственная деятельность, и промпроизводство, в том числе с привлечением наемных работников на места с вредными и опасными условиями труда. «Например, реставраторы, применяющие амальгаму и вредные растворители, люди, работающие на восстановлении зданий храмов», – пояснил он, отметив, что данные виды работ нужно оставить в законе о спецоценке. Иначе эти работники будут лишены положенных им пока по закону льгот.

Депутаты поинтересовались у авторов законопроектов, проводили ли они оценку – сколько всего человек работает в «тех структурах, которые относятся к церквям». В ответ Нилов строго призвал коллег «использовать корректные выражения, когда мы поднимаем религиозную тему». Он заявил, что «церковь – это совокупность всего, что есть в религиозной организации: здания, сооружения, прихожане, в том числе те, кто уже отошел в мир иной». Информацию о сотрудниках комитет, по его словам, запросил в религиозных организациях, однако полностью она пока не получена. При этом депутат разграничил существующие в России крупные конфессии и «так называемые в народе секты».

«РПЦ Московской патриархии обращалась с просьбой по МРОТ, или это иные религиозные организации, которые Ярослав Нилов назвал сектами?» – задал вопрос «единоросс» Евгений Марченко. «Обращение было от патриарха, – признал после долгих объяснений Вострецов. – Иначе любой инспектор мог прийти и оштрафовать любой приход и любую церковь».

«Единоросс» Ольга Тимофеева подтвердила: «Да, действительно, патриарх обращался по обоим вопросам». Депутат отметила, что «служителей культа стали штрафовать», и заявила, что закон об оценке условий труда по отношению к служителям культа все пять лет его действия в действительности не работал. «Как оценить вредность производства человека, который служит в пещере или идет крестным ходом», – пояснила она, заверив, что речь идет только о служителях культа – без учета сотрудников, работающих на предприятиях религиозных организаций.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны напомнил, что на данный момент в законе нет оговорки о служителях культа, и заявил, что его фракция воздержится от голосования.

Законопроекты в итоге были приняты в первом чтении: за внесение изменений в Трудовой кодекс проголосовали 370 депутатов, за поправки в закон о спецоценке условий труда – 371, противников у предложений не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.18

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