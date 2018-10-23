Роскомнадзору отдадут контроль над Big Data. Законопроект уже внесен в Госдуму

В Госдуму сегодня внесен законопроект, обязывающий операторов больших пользовательских данных проводить их обработку по запросу силовых структур. Согласно документу, операторы больших данных должны быть включены в единый реестр, вести который будет Роскомнадзор. Оператор будет обязан уведомить этот орган о своем намерении собирать данные пользователей.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом-«единороссом» Михаилом Романовым. В качестве соавторов документа подключились его коллеги по фракции «Единая Россия» Алексей Кобилев, Иван Белеков, Марат Бариев и Сергей Пахомов.

Поправки предполагается внести в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для соблюдения конституционных прав граждан устанавливается «запрет на обработку больших пользовательских данных, направленную на определение (идентификацию) конкретного физического лица, за исключением случаев такой обработки по запросам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

Вести учет таких операторов по замыслу авторов документа должен Роскомнадзор – именно на него возлагается задача создания «Реестра операторов больших пользовательских данных». При этом сам оператор, который имеет намерение осуществить обработку больших пользовательских данных для целей третьих лиц, обязан уведомить об этом Роскомнадзор.

Кроме того, документ предписывает оператору уведомлять пользователя об обработке больших пользовательских данных путем размещения на сайте оператора соответствующего информационного сообщения. Кроме того, в случае обработки больших данных для третьих лиц оператор должен будет получать согласие в электронной форме пользователя абонентского терминала об идентификации сетевого адреса. Все формы уведомления и согласия на обработку данных также должен разработать Роскомнадзор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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