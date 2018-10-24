КПРФ и «СР» отказались голосовать за бюджет: в ответ предложено их «слить»

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект бюджета страны на трехлетний период. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции проголосовала против принятия документа, после чего на представителей партии «Справедливая Россия» с критикой обрушился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Проект бюджета, представленный правительством РФ, Госдума приняла сегодня в первом чтении. Согласно документу, доходы казны 2019 году составят 19,9 трлн рублей, расходы – 18 трлн, профицит ожидается на уровне почти 2 трлн. Направить его планируется в Фонд национального благосостояния. Доходы в 2020 году запланированы в 20,2 трлн рублей, расходы – почти 19 трлн рублей. В 2021 году доход ожидается в 20,9 трлн рублей, расходы в 20 трлн.

Депутаты обсуждали документ более двух часов. В итоге при голосовании проект бюджета поддержали 370 народных избранников, 65 высказались против. После голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллег с принятием важного решения.

Затем слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, фракция которого, как и «Единая Россия», поддержала проект бюджета. «Я логики не вижу в действиях некоторых партий, – заявил он. – Мне приятнее позиция КПРФ, она честная. Они всегда против – с 1905 года. Но у нас «Справедливая Россия» поддерживает президента Путина, но не поддерживает его министров и бюджет. Мне это непонятно. Тогда не нужно было поддерживать Путина!»

Жириновский напомнил, что на президентских выборах в марте этого года ЛДПР и КПРФ выставили собственных кандидатов, при том, что «СР» поддержала кандидатуру действующего главы государства. «Вот такие партии без логики действия наносят огромный ущерб! Это расчет на глупого избирателя. Мы за Путина – но против его правительства, так не бывает! Давайте наведем порядок. Или пусть сливаются с коммунистами, и тогда еще сто лет будут против всего», – предложил Жириновский.

Володин в попытке сгладить ситуацию призвал коллег поблагодарить Минфин, Счетную палату и думский комитет по бюджету, а затем уже обсуждать внутренние вопросы. «Просьба прерывать ораторов, если они выступают не по ведению», – попросил Володина «эсер» Валерий Гартунг. Спикер согласился с ним, отметив, что зачастую депутаты берут слово не для того, чтобы откорректировать какие-либо вопросы, а «для того, чтобы сделать политическое заявление».

Как выяснилось, лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова в день рассмотрения проекта бюджета в зале не оказалось – поэтому выпад Жириновского остался без ответа.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.10.18

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