Олигархи богатеют, в экономике – мрак. Зюганов раскрыл реальные планы правительства РФ

Чрезвычайными назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов условия, в которых проходит рассмотрение проекта бюджета России на предстоящие три года. Выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, он заявил, что главный финансовый документ не ликвидирует ни одного вызова, стоящего перед страной, зарплаты россиян будут уменьшаться, в результате чего население России будет нищать.

Лидер КПРФ отметил, что за 10 лет темпы прироста экономики России составили всего 4%. «У Америки 16%, у китайцев 101%, – сравнил Зюганов. – Обещали прекратить вымирание – но мы потеряли за годы реформ 9 млн [человек]. Америка прибавила 77 млн, англичане и французы в пределах десяти. Нищета и раскол достигли невиданных размеров».

Он напомнил, что 23 российских олигарха увеличили в этом году свое состояние на 1 трлн 200 млрд – и на такой же уровень увеличивается расходная часть бюджета всей страны.

Лидер КПРФ перечислил отрасли, в которых, по его мнению, ситуация оставляет желать лучшего. В частности, отметил он, в сырьевой сфере за последние два года не открыто ни одного нового месторождения нефти и газа, поэтому в ближайшие два-три года в ТЭК начнется резкий спад. В авиационной отрасли в случае введения эмбарго на поставку запчастей в России «останавливается весь летательный парк, потому что это в основном Airbus и Boeing». Радиоэлектроника «как была на чужом довольствии, так и остается», – констатировал Зюганов.

В то же время лидер КПРФ обратил внимание, что «бегство капитала в этом году нарастает, за полтора года 4,3 трлн убежали из страны», при этом России «объявили войну», и если страна в ближайшие годы не выйдет мировые темпы по росту экономики, то ее ждет очень тяжелая судьба. При этом Зюганов подчеркнул, что в проекте главного финансового документа страны нет ни слова об источниках роста экономики, а в расходной части «нет ни одного вызова, который бы мы ликвидировали этим бюджетом».

«Социальная политика – гляньте на бюджет, это 2,5%. А инфляция будет 4%. Это значит, люди будут дальше нищать, будет дальше усыхать зарплата, некому будет покупать товары, будет и дальше буксовать экономика», – отметил Зюганов.

Вместе с тем лидер КПРФ напомнил, что зарплаты 81% населения хватает только на еду, недорогую одежду и ЖКХ. «Это же вообще мрак! Экспорт растет за 3 года на 1,1%, а импорт на 21%. Экспорт дает валюту, а за импорт ею надо платить, и как это будет сшиваться?» – возмутился коммунист.

Общую ситуацию в стране он охарактеризовал как «сплошную оккупацию иностранцами». «Две трети пищевой промышленности в руках иностранцев, 80% торговли, – пояснил Зюганов. – Из тех 23 миллиардеров, которых я называл, половина имеет иностранные паспорта – завтра их припечет, и они сбегут отсюда к чертовой матери».

Проект бюджета лидер КПРФ назвал «колониальным», и заявил, что за такой документ фракция голосовать не будет.

При итоговом голосовании из 435 депутатов, присутствующих в зале, за проект бюджета в первом чтении проголосовало 370 парламентариев, против – 65.

Москва, Татьяна Дорофеева

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