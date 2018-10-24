Рубль пережил волну укрепления: Болтон успокоил финансовых спекулянтов

Сегодня во второй половине дня американская и европейская валюты резко подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опускался ниже 65 рублей, а евро упал до уровня в 74 рубля.

Минимальные курсы сделок по доллару составили 64,9500 рубля, по евро – 73,9950. Впрочем, к 15:35 мск биржевой курс «американца» колебался вблизи отметки 65,4 рубля, «европеец» продавался по 74,5. При этом официальный курс доллара на завтра, 25 октября, составляет 65,6299 рубля, евро – 75,0806.

По оценке аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», рубль начал уверенно укрепляться после заявления советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, что США в настоящее время не планирует вводить дополнительные санкции против России.

«США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против РФ», – сказал Болтон на пресс-конференции в Баку.

По его словам, которые цитирует «Финмаркет», последние санкции против России США ввели четыре месяца назад в связи с «делом Скрипалей». «На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», – пояснил помощник президента США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.18

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