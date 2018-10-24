«Как царь Кощей…» В Госдуме объяснили, куда уйдут деньги, сэкономленные на больных, детях и пенсионерах

С «царем Кощеем» сравнил авторов проекта федерального бюджета депутат Госдумы сегодня на заседании нижней палаты парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», член думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин заявил, что ради наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в России «гнобится» вся социальная сфера – расходы на которую, вопреки успокоительным заявлениям чиновников, на самом деле сократятся.

«Мы видели бюджет, который принимался тут два часа назад, – отметил он во время рассмотрения пакета законопроектов, касающихся бюджетов Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и обязательного медицинского страхования на предстоящие три года. – Все доходы [решено] отправить в Фонд национального благосостояния. А оттуда переправить их на стройки века. И рост ФНБ предполагается на уровне 12% ВВП. Царь Кощей на злате чахнет… То есть, это мешки с деньгами, которые будут раздаваться корпорациям под стройки века в условиях, когда вся социальная сфера просто «гнобится», и мы это видим по параметрам [ПФР, ОМС и ФСС], за которые сейчас предлагается голосовать».

Шеин напомнил, что размер материнского капитала не менялся с 2014 года, и до сих пор составляет 453 тысячи рублей: если учесть уровень инфляции, то эта выплата в реальности сократилась на 25%. «Индексация на 2020-21 годы этот разрыв не устраняет», – подчеркнул он, отметив, что в России коэффициент фертильности составляет 1,6 – то есть меньше двух детей на одну женщину. «На следующий год идет фактическое сокращение финансирования пособия по беременности и родам, пособие до достижения ребенком полутора лет – это фактически принесение страны в жертву. Ради чего?» – задал он вопрос.

Депутат вновь раскритиковал пенсионную реформу и заявил, что министерство труда и социальной защиты РФ во главе с Максимом Топилиным «конечно, работать не должно», потому что оно не защищает интересы общества.

«Когда профильное министерство – при том, что денег избыточно – говорит, что люди обойдутся – очевидно, что мы не имеем лоббиста в социальной отрасли в профильном ведомстве», – констатировал парламентарий.

Шеин напомнил, что в 2019 году два миллиона россиян, «которые имели право получить пенсию еще недавно, этой пенсии не увидят». При этом в стране сокращается количество рабочих мест – в этом году, по прогнозам, оно уменьшится на 450 тысяч, что спровоцирует серьезную безработицу.

«Никаких механизмов борьбы с черной занятостью нам не предлагается. Коэффициент утраченного заработка не только будет стагнировать, но и будет снижен после пенсионной реформы. На текущий год он 33,7%, на 2025 год – 32,6%. Именно за эти решения сейчас предлагается проголосовать – под рассказы о том, что ничего не намечается к снижению», – возмутился «эсер».

Он также обратил внимание, что и в медицине дела далеко не так хороши, как представляется правительству РФ. «За полгода смертность по сердечнососудистым заболеваниям выросла в 46 регионах РФ. По онкологии – в 58. Где аплодисменты в зале? По итогам выполнения и перевыполнения тех планов, которые под барабанный бой нам постоянно тут докладывают, смертность выросла, она даже не стагнирует», – заявил Шеин.

Депутат подчеркнул, что государство не выполняет взятые на себя социальные обязательства, и это касается не только пенсионной реформы. Например, гражданин, «имеющий право на санаторно-курортное лечение, еще 2 года назад мог получить его раз в 4 года вместо ежегодного, а по проекту бюджета сможет получить его раз в пять лет… так с чего бы выполняются эти обязательства?»

В итоге Шеин заявил, что фракция «СР» не намерена поддерживать весь пакет законопроектов. При голосовании по вопросу о бюджете ПФР против было 25 депутатов, за – 329. По двум другим законопроектам кнопки «за» нажали 331 и 330 парламентариев, против – по одному депутату.

Москва, Татьяна Дорофеева

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