Слишком много праздников: Жириновский предложил оставить в календаре только три «красных» дня

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России переносы праздничных дней, выпадающих на выходные, оставив только три из них. Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик считает, что россиянам для отдыха нужно брать отпуск.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания напомнил коллегам, что у депутатов начинается региональная неделя, но пятое ноября в связи с праздником определено как нерабочий день. «Правильно было бы региональную неделю продлить до 6 числа, чтоб у депутатов была возможность работать в регионах, и все командировки отметить по пятое включительно. Не будет возражений, если мы такое решение примем? Чтобы аппарат откорректировал свое решение», – пояснил он.

Жириновский в ответ заявил, что предлагает «более радикальное решение». «Мы о себе заботимся, а давайте обо всей стране позаботимся. Такие переносы праздничных дней на ближайшие рабочие – по всей стране суматоха. Давайте отменим это правило. А этот день давайте присоединять к очередному отпуску. Пусть 5 ноября как был понедельник, так и остается. Мы с вами перенесли, а всей стране кто перенесет? Понедельник по всей стране рушится. Давайте сделаем три праздника – 1 января, 9 мая и 12 июня. Все остальное – в отпуск! Никаких длинных каникул – ни весенних, ни осенних. Пусть человек сам отдыхает». «Мы вправе это сделать, это же наше законодательство!» – призвал лидер ЛДПР.

В ответ Володин сообщил, что у главы либерал-демократов будет возможность обсудить этот вопрос с министром труда РФ Максимом Топилиным. «Вы свои предложения сможете озвучить уже в ходе правительственного часа», – уточнил он.

При этом спикер Госдумы напомнил, что «у политиков отпусков не бывает». «Вы же сами это знаете. Вашу машину здесь можно видеть еще в полночь, а рано утром она уже тут стоит», – сказал Володин, отметив, что Жириновский в Государственной думе заседает уже 25 лет.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.10.18

Забайкалье возглавил пришлый человек (ФОТО). / Путин анонсировал ответ на размещение новых ракет США в Европе. / ЦБ лишил лицензии московский банк из третьей сотни. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»