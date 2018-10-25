«Людей унижают только потому, что они русские». Госдума поддержала упрощенное получение гражданства РФ

Идея упростить российским соотечественникам порядок получения гражданства РФ вызвала долгие дебаты в нижней палате федерального парламента. Депутаты воспользовались случаем для того, чтобы с думской трибуны еще раз заявить о нарушении прав русских за рубежом и призвать к тому, чтобы принять меры для снижения барьеров и повышения привлекательности возвращения на родину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», которые наделяют президента РФ полномочиями устанавливать категории иностранцев и лиц без гражданства, которые будут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Кроме того, документ упрощает процесс подачи заявлений о приеме в гражданство для участников госпрограммы по оказанию содействия соотечественникам-переселенцам – их можно будет подать по месту жительства.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, документ касается и украинских граждан. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества и комитет по делам СНГ проект закона поддержали. Депутат Сергей Гаврилов со своей стороны сообщил, что случаи массовых нарушений основных прав человека ставят вопрос о признании целых территорий и государств «территорией геноцида и массовых нарушений прав наших соотечественников». Он отметил, что речь может идти не только об Украине, но и о Приднестровье, и Молдавии.

По словам Зубова, в целом в Россию по программе возвращения соотечественников прибыло 275 122 человека, из них в 2018 году – 13 280 человек. «Мы решили их вопросы», – заверил он, пояснив, что с принятием законопроекта эти вопросы будут решаться проще и быстрее.

Депутат Александр Шерин поинтересовался, не стоит ли в принципе облегчить процедуру получения гражданства русскими, поскольку, например, «в Казахстане им делают замечания за то, что они говорят на русском языке». «Как быть русским на тех территориях, где все относительно спокойно, но они хотели бы получить российское гражданство. Может быть, упростить для русских процедуру получения гражданства?» – спросил он. Замминистра МВД ответил, что в данном законопроекте речь идет о других аспектах, однако вопрос о том, кого считать соотечественниками и какие преференции они могут получать, заслуживают дополнительного обсуждения.

В то же время «эсер» Елена Драпеко напомнила, что «у нас есть люди, у которых нет паспортов, поскольку, например, на Украине паспорта выдают в 16 лет, а не в 14». По словам Зубова, в ближайшее время планируется выработать проект указа по украинским гражданам, а также разработать законопроект, касающийся лиц без гражданства.

Депутат-«единоросс» от Севастополя Дмитрий Белик со своей стороны напомнил, что «Россия своих не бросает», и напомнил о многочисленной категории жителей города-героя, которые до сих пор не могут получить российское гражданство. В частности, это студенты, которые на момент референдума находились за пределами Севастополя, и военные, которых также не было в городе. Кроме того, серьезные проблемы с получением гражданства, по его словам, возникают у детей в домах-интернатах.

В финале долгого обсуждения депутат Шерин сообщил, что мировое сообщество признало Холокост, геноцид армян, «а геноцид русских никто не признает». «Людей унижают и оплевывают только потому, что они русские», – заявил он, отметив, что «в Конституции РФ нет ни слова о русских». Законопроект он назвал несколькими шагами навстречу соотечественникам.

В итоге депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект в первом чтении – его поддержали 408 народных избранников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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