Дело «Роскреда» и Мотылева обрастает следователями-взяточниками

Следственный комитет сообщил о задержании следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева по подозрению в получении взятки в размене не менее 5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, они попались с поличным сотрудникам центрального аппарата СКР и управления «М» ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В ближайшее время следователям планируется предъявить обвинения, после чего им будет избрана мера пресечения.

По данным газеты «Коммерсантъ», задержанные участвовали в расследовании уголовных дел, связанных с махинациями в банке «Российский кредит». Источники издания сообщили, что взятка могла быть связана с решением вопроса о снятии арестованного в рамках дела имущества.

Как известно, банк принадлежал Анатолию Мотылеву, который так же являлся владельцем «Глобэкс» и «М-банк». В июле 2015 года у трех его кредитных учреждений были отозваны лицензии. При этом сам Мотылев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В реестр требований кредиторов экс-банкира включены требования на сумму около 20 млрд рублей.

Примечательно, что дин из задержанных Сергей Дубинский так или иначе участвовал во расследованиях резонансных дел. Несколько лет он работал следователем в Генпрокуратуре, затем на три года ушел в адвокаты. После пожара в 2009 году в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», где погибло 156 человек, именно он защищал владельца этого заведения Анатолия Зака. Позже он перешел в СКР и участвовал в расследовании, связанном с терактом 24 января 2011 года в «Домодедово», в результате которого погибли 37 человек и 170 получили ранения. В 2015-2016 годах под уголовное преследование попали основной владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик и трое топ-менеджеров, которых обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В сентябре 2016 года СКР их уголовное преследование за отсутствием состава преступления прекратил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.18

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