Региональная специфика: Северному Кавказу не нравится налог для самозанятых

Республики Северо-Кавказского региона отрицательно отнеслись к введению в России налога для самозанятых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев, выступая в рамках парламентской десятиминутки в нижней палате парламента.

Депутат напомнил, что представляет в нижней палате парламента Республики Дагестан, Кабардино-Балкарскую, Северную Осетию, Чечню, Ингушетию и Карачаево-Черкессию. «Республики Северо-Кавказского региона наиболее уязвимы перед угрозой терроризма», – констатировал он, отметив, что экстремисты делают ставку на молодежь, насаждая разногласия в обществе. При этом одной из причин сохранения конфликтного потенциала Газзаев назвал причины экономического характера.

Депутат обратил внимание, что Северный Кавказ является одним из самых депрессивных регионов страны, и доля федеральных дотаций в бюджетах некоторых республик доходит до 70%. Чечня, Дагестан, Ингушетия постепенно наращивают собственный потенциал, однако «даже достигнутые успехи не позволяют решить задачу, поставленную президентом – это рост доходов и снижение безработицы», – подчеркнул Газзаев.

«Введение налога на самозанятость люди не поняли и пока не приняли этого, – заявил депутат. – Многие работают и обеспечивают свои семьи – на мой взгляд, они вообще должны быть освобождены от налогов».

Депутат подчеркнул, что введение налога можно было бы понять, если бы речь шла о сверхдоходах у самозанятых бизнесменов, однако в данном случае государство просто залезает в карман к беднякам – тем, кто и так еле сводит концы с концами.

«Считаю, что этот закон нуждается в значительной корректировке, – подчеркнул Газзаев. – Его дальнейшее расширение должно осуществляться с учетом региональной специфики».

Напомним, закон о налоге для самозанятых принят Госдумой и подписан президентом РФ. В силу он вступит с 1 января 2019 года.

Согласно документу, самозанятые должны будут платить налог в 4% с каждого чека для операций с физлицами, и 6% для операций с юридическими лицами. Пока налог введен в качестве эксперимента в четырех регионах – это Москва, Московская и Калужская области, и Татарстан. В числе соавторов законопроекта – депутат-«единоросс», глава думского комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Макаров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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