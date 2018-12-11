Госдума разрешила платить работникам РПЦ меньше региональных МРОТ

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла законопроект, упрощающий РПЦ и другим религиозным организациям отказ от региональных соглашений о размере минимальной заработной платы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения вносятся в федеральный закон «О специальной оценке условий труда» и Трудовой кодекс РФ.

С просьбой освободить РПЦ от сложной процедуры отказа от региональных соглашений в Госдуму обратился патриарх Кирилл. Если закон будет принят, РПЦ сможет платить своим сотрудникам зарплату меньше, чем установленный по региону МРОТ.

Как заявила на заседании член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, учитывая особый правовой статус религиозных организаций, законопроект вводит для них упрощенный порядок отказа.

Ни единого вопроса или предложения к законопроекту у депутатов не возникло – хотя при рассмотрении документа в первом чтении они предлагали, в частности, оставить оценку условий труда для сотрудников религиозных организаций, занятых на вредном производстве, к примеру, малярных или реставрационных работах, где используются опасные для здоровья смеси. В таблице поправок, представленной ко второму чтению, таких корректировок нет.

В итоге депутаты Госдумы приняли таблицу поправок и законопроект меньше, чем за пять минут.

В первом чтении законопроект был принят 23 октября. В частности, поправка в закон об оценке условий труда предполагает включение религиозных организаций в список тех, чьи условия труда не подлежат оценке – сейчас там значатся лишь надомные, дистанционные работники и те, кто вступил в трудовые отношения с работодателями-физлицами. Кроме того, в Трудовой кодекс авторы поправок хотят вписать новую статью, по которой религиозные организации смогут официально отказаться от подписания региональных соглашений о МРОТ – как правило, они устанавливают размер оплаты труда выше федерального. Сейчас для отказа нужно предоставить протокол консультаций с профсоюзом и предложения о сроках повышения зарплаты работникам. В случае принятия нового закона религиозным организациям делать этого не придется.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.12.18

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