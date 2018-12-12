«Мы не даем нашим гражданам рыбачить!» Госдума приняла скандальный закон с дырой «размером с Триумфальную арку»

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла резонансный федеральный закон «О любительском рыболовстве». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурную критику думской оппозиции.

«Мы не голосовали сейчас, не можем поддержать, – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя законопроект – Это длится еще с 2011 года, когда практически повсеместно ввели платную рыбалку. Миллионы рыбаков, а их около 30 миллионов, были недовольны. И шесть лет работы над законом все равно не дали возможности обеспечить свободную бесплатную рыбалку хотя бы в части участков на водоемах. Мы понимаем, когда есть Национальные парки, выращивание товарной аквакультуры, особые зоны, но ведь невозможно людям просто прийти и заняться рыбной ловлей! На Севере вообще ограничение по ценным породам. Но там практически только ценные породы! Фактически уже шесть лет мы не даем нашим гражданам рыбачить».

Жириновский также заявил, что любительская рыбалка должна быть «не дешевой, а бесплатной». Результатом принятия этого закона станет недовольство миллионов россиян, подчеркнул лидер ЛДПР.

«Эсер» Олег Нилов, в свою очередь, напомнил, что первое чтение этого закона прошло еще в 2013 году, однако большинство депутатов Госдумы того созыва присутствуют и в нынешнем составе нижней палаты. «К сожалению, этот закон о поголовном обилечивании, лицензировании всех рыбаков-любителей, тогда был принят, – отметил парламентарий. – Затем состоялось судьбоносное решение, это было исключено из закона – и порыв такой, поклониться за это в пояс, ой спасибо благодетели, отложили это решение и возврата крепостного права для рыбаков-любителей не будет. Но точка не поставлена – это только откладывается. Игольное ушко размером с Триумфальную арку оставлено».

Нилов напомнил о существовании в проекте закона оговорки о том, что хотя любительское рыболовство осуществляется бесплатно, существует и некое исключение в виде постановления правительства РФ. «Тут идет ссылка на постановление правительства. Но вы не показываете, что представляет там правительство. Где подзаконный акт правительства? Какие будут ограничения? И какие будут преференции представителям частного бизнеса?» – поинтересовался он. Ответа на свой вопрос Нилов не получил.

Несмотря на отказ думской оппозиции поддержать законопроект, он все же был принят большинством голосов в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, граждане могут заниматься любительским рыболовством свободно и бесплатно на всех водных объектах общего пользования – за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме того, вводится норма суточного вылова биоресурсов определенного вида. Ранее в законопроекте содержалась норма о введении так называемых именных разрешений для рыбаков-любителей, однако при рассмотрении документа во втором чтении от нее было решено отказаться.

Москва, Татьяна Дорофеева

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