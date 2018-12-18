Выборы могут спасти регионы от «мусорной реформы»

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили трехлетнюю отсрочку от «мусорной реформы». Соответствующий законопроект сегодня, 18 декабря, Госдума приняла в третьем чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от оппозиционных фракций напомнили коллегам-«единороссам» о массе проблем, которые не позволят войти в реформу через две недели и остальным российским регионам.

Уральский «эсер» Дмитрий Ионин назвал больным и несправедливым законопроект об освобождении трех городов федерального значения от скандальной реформы, которая может стать для всей России «не менее проблемной, чем пенсионная». Решать проблемы на местах приходится главам регионов, многие из которых, по словам Ионина, самостоятельно разобраться с ситуацией не в силах, и просят у федеральных кураторов разрешения также перенести непопулярную реформу.

При этом депутат предположил, что разрешение на отсрочку получают исполняющие обязанности губернаторов в тех субъектах, где в следующем году пройдут выборы. «Возможно, поэтому им дали такую поблажку, и только им негласно можно переносить сроки мусорной реформы? Ну давайте тогда честно людям об этом скажем», – предложил Ионин, отметив, что фракция «СР» не будет поддерживать законопроект.

В ответ «единоросс» Владимир Бурматов сослался на заявление министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина о том, что «от реформы никто отступать не собирается», и о перенесении ее сроков речи не идет. «Региональные операторы почти во всех регионах выбраны, тарифы установлены», – заявил он.

Голосовать за проект закона отказались и коммунисты. «Реформа провалена, однозначно, – пояснил депутат Алексей Куринный. – Ответственных за это, как обычно, нет».

Он отметил, что новый механизм, который предложили «сложным» регионам, проблему не решит. «Если они не справляются и не успевают, власть имеет право своим решением назначить регионального оператора, но если нет желающих, то появляется хитрая формулировка про МУПы и ГУПы. В подавляющем числе регионов они уже убиты, а их материальная база передана частникам».

Куринный также напомнил и о вызвавшем большой резонанс законопроекте по ликвидации всех унитарных предприятий в России. «В итоге возвращаемся к тому же порядку, что и был, – констатировал он. – Но те свалки, которые не получили лицензии до 1 января 2019 года, теперь можно будет использовать как раньше. А для людей поменяется только одно: оплата».

Куринный пояснил, что фактически у населения будут забирать мусор те же люди, увозить его на тех же машинах и сваливать на тех же полигонах – вот только платить за это жители будут в несколько раз больше.

В этой связи парламентарий поделился увиденным в своей Ульяновской области на предприятии, включенном в региональную схему обращения с ТКО.

«Я специально заехал, посмотрел. Это лента, вокруг нее – несколько узбеков. Туда сваливается мусор, а они выбирают руками пластиковые бутылки и картон. Остальное снова сваливается в машины и захоранивается на свалках. И так будут поступать с 20% отходов, – отметил Куринный. – Ничего по сути не изменится, граждане остались с теми же свалками, которые были, никакого улучшения услуг не произойдет».

Либерал-демократы также не стали поддерживать инициативу по выводу трех городов из скандальной реформы. «В январе каждый житель получит цифру, которая в несколько раз превысит прежние, – заявил депутат Сергей Катасонов. – Мы считали по двухкомнатной квартире, там плата может увеличиться от 4 до 8 раз. А что изменится? Практически ничего».

Парламентарий отметил, что вся ответственность по сути ложится не на губернаторов – «это бы ладно, других можно избрать», а на население. «Пусть субъекты сами войдут в реформу по мере готовности, у нас есть такой опыт с кадастровой оценкой. Почему мы здесь дали право субъектами, а в мусоре что изменилось?»

«Эксперименты можно ставить, но не на людях, – подытожил депутат. – Хотя бы те регионы, которые участвуют в выборах, можно было пожалеть? Я представляю, что будет у нас в марте».

Законопроект, избавляющий Москву, Петербург и Севастополь от мусорной реформы до января 2022 года, в итоге все был принят – в поддержку высказались 332 депутата из 450.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.18

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