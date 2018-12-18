В Госдуме ждут Медведева: премьер выступит в роли Деда Мороза

Нижняя палата российского парламента на заключительном заседании осенней сессии 19 декабря ждет визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Возможно, в 13:30 приедет председатель правительства, чтобы поздравить депутатов с завершением работы и вручить правительственные награды», – сказал он.

Володин напомнил, что заседание в среду станет завершающим в рамках пятой сессии Государственной думы. Откроют его выступления самого председателя думы и руководителей фракций. Планируется, что парламентарии рассмотрят в третьем чтении 38 вопросов. «Если у нас будет дополнительное время, мы, возможно, рассмотрим еще ряд вопросов первого чтения», – добавил Володин.

В четверг, 20 декабря, для депутатов Госдумы начинается региональная неделя – депутаты отправятся в свои регионы, где должны будут провести работу с избирателями. Новогодние каникулы у парламентариев завершатся 9 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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