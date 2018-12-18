Защита граждан или передел собственности: Госдума нацелилась на Яндекс

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект о новых требованиях, предъявляемых к владельцу новостного агрегатора. Как заявил соавтор документа, экс-журналист, «единоросс» Антон Горелкин, документ должен повысить стабильность российских электронных медиа и благоприятно скажется на развитии гражданского общества в стране.

Депутат напомнил, что новостные агрегаторы не формируют собственный информационный продукт, но при этом активно формируют новостную повестку, отбирая сообщения из общего новостного потока.

«Как известно, общественное мнение часто формирует не самый умный, а самый болтливый, поэтому такой массовый инструмент может быть использован для манипуляции российским общественным мнением с непредсказуемым результатом», – заявил Горелкин, пояснив, что по этой причине соавторы документа предложили ограничить долю иностранного участия в структуре собственности агрегаторов 20%.

Никакого ущерба аналогичная мера российским СМИ не нанесла, авторитетно заявил Горелкин. На изменение структуры собственности агрегаторам планируется дать полгода, нарушителей будут блокировать. В реестр Роскомнадзора входят четыре агрегатора, уточнил депутат Леонид Левин, – это Яндекс, Mail.ru, Рамблер и СМИ2.

В ходе обсуждения депутат Евгений Примаков поинтересовался судьбой Google, который «является целиком иностранным». «Не получится, что придется закрывать сервисы Google в России?» – спросил он. «Google ничего не грозит, – успокоил его Горелкин. – Это касается агрегаторов, которые включены в реестр Роскомнадзора. Есть порог в миллион пользователей в сутки, агрегатор Google менее посещаемый. Компания Яндекс публично заявила, что если законопроект будет принят, а на данный момент в структуре собственников Яндекса около 90% американцы, Яндекс изменит структуру собственности своего новостного агрегатора. Поэтому я здесь каких-то рисков для компании не вижу».

Особое внимание на себя обратила фракция ЛДПР. После представления документа либерал-демократ Вадим Деньгин неожиданно сообщил, что депутаты из его фракции, которые также оставили подписи под законопроектом, официально отзывают их.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что его фракции непонятна спешка, с которой в финале осенней сессии рассматривается этот законопроект. Он предложил провести серьезное обсуждение «такого серьезного предложения», отметив, что, по информации ЛДПР, Яндекс уже направил в комитет по информационной политике «отрицательное письмо». «На мой взгляд, при обсуждении законопроекта, который их напрямую касается, можно было бы прислушаться к их мнению», – подчеркнул Лебедев.

Его коллега Сергей Иванов высказался более резко. «Как начинают делать какое-нибудь нехорошее дело, так сразу прикрываются угрозой общественному порядку, – констатировал он. – Почитайте пояснительную записку. «Данный законопроект направлен на предотвращение общественных беспорядков в России». Вы представляете? Из 10 человек будет двое иностранцев – все у нас будет в порядке, народ на улицу не выйдет. А вот если будет три – все, бардак, все люди выйдут на улицы».

«Вы меня извините, но здесь идет речь о банальном переделе собственности. И очень стыдно, что Думу втягивают в эти мерзкие вещи, причем под завершение сессии. Ни о какой безопасности здесь речь не идет абсолютно», – веско заявил Иванов и предложил законопроект или отклонить, или обсудить его позже.

Горелкин ответил на это довольно в резких тонах. «Мне крайне неудобно за коллег, которые два месяца были авторами законопроекта и собирались по нему выступать, но здесь в течение 20 минут переобулись и сняли авторство, – сказал он. – Приглашаю всех к сотрудничеству над вторым чтением».

Этот выпад очень не понравился спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Есть предложение действия коллег не комментировать. Депутат является субъектом законодательной инициативы, и если он действует в рамках регламента, это его право. Давайте каждый за себя отвечать в этом вопросе», – предложил он.

Тут в дискуссию вступил председатель комитета по информационной политике Леонид Левин. Он сообщил, что законопроект рассматривался на заседании комитета, и «коллеги из ЛДПР, к сожалению, не высказали на этом комитете никаких замечаний».

Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении – его поддержало 339 депутатов. «Исходя из нашей дискуссии, правильно будет комитету провести до второго чтения дополнительные консультации, с правительством, экспертным, деловым и профессиональным сообществами», – указал Володин, попросив более полно обсудить документ во фракциях, и пригласить к разговору представителей СМИ. «Тогда ко второму чтению появятся либо поправки, либо понимание, что мы идем по неправильному пути. Тогда мы остановимся», – подытожил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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