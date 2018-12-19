Жириновский насмешил Госдуму и потребовал квартиру на Тверской

Перенести единый день выборов на апрель, изменить систему выборов депутатов Госдумы и отказаться от участия в ПАСЕ призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем заключительном выступлении в рамках 5 сессии нижней палаты парламента. При этом главный либерал-демократ России заявил, что главным перед новогодними праздниками считает создание хорошего настроения, после чего развеселил депутатов рядом заявлений и потребовал дать ему квартиру в начале Тверской улицы, а для ЛДПР – предоставить квоту на губернаторов и федеральных министров.

Сославшись на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о членстве в ПАСЕ, где Россия была лишена слова, Жириновский заявил, что «мы не должны туда платить деньги». «Это длится уже 22 года, – напомнил он. – ЛДПР первой поставила вопрос, еще в 1996 году. Но нас не послушали. Мы выплатили 4 млрд евро, это стоимость одного авианосца. Если бы он сейчас бороздил мировой океан, нас бы больше уважали! А мы отдали эти деньги евробюрократам, которые клевещут на нас и мешают нам дышать европейским воздухом».

Вместе с тем, лидер ЛДПР раскритиковал главу КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил обратить внимание на темпы развития экономики Китая, и заявил, что России не следует ориентироваться на китайский путь развития – «там другая страна, полтора миллиарда население, там все цифры будут другими».

Не преминул Жириновский и «вставить шпильку» давнему оппоненту по поводу его недавно вышедшей из печати книги. «Зюганов предложил нам прочитать его огромный труд, – напомнил он. – Мы уже читали Брежнева, «Новая Земля», «великий Леонид Ильич». Никто из вас не пишет! За вас работают рабы, вы только деньги им платите. Я единственный автор, который пишет сам. Я! Все мои слова. Я не говорю, что у меня шикарный стиль, мне далеко до Льва Николаевича Толстого».

После этого лидер ЛДПР пригрозил коммунистам, лелеющим надежды на то, «чтобы опять все заполыхало», что «мы вас окончательно загоним уже навсегда, если вы выйдете на улицу с оружием в руках».

«Давайте хоть раз в год под Новый год перестанем стонать, – перешел после этого Жириновский в лирическое настроение. – Можно сказать же, что сегодня праздник, мы заканчиваем сессию. Все депутаты молодцы! А кто не молодец – тем занимаются врачи и следователи. И нам не надо им мешать».

Вместе с тем лидер ЛДПР в очередной раз обратил внимание, что в парламенте «нет противовеса» партии власти, и предложил отдать «Единой России» максимум 305 мандатов, а 145 – ЛДПР. «А Зюганову помогите библиотеку открыть, или пчеловодство, пусть занимается тем, что ему нравится», – под смех зала предложил Жириновский.

«А я надеюсь получить квартиру в начале Тверской, я там никогда не жил. Квартиру мне дайте!» – выкрикнул политик в сторону вице-спикера Александра Жукова под неутихающее веселье коллег. – Мы должны друг к другу хорошо относиться, уважать».

Не преминул Жириновский отметить и тот факт, что прямой эфир из зала заседаний Госдумы телевизионщики отключили сразу после выступления спикера Госдумы, перед выходом на трибуну главного коммуниста страны. «Прямой эфир вырубили на Зюганове. Это уже инстинкт – как коммунисты, так вырубать», – констатировал лидер ЛДПР, заявив тут же, что по алфавиту первым выступать должен был он, не Зюганов. «Ж, а потом З в алфавите. И букву Ж любить надо, Ж – это жизнь! А буква З – это запор», – повеселил он коллег. «Видите реакцию зала? – обратился он вновь к вице-спикеру. – Значит, надо надбавку мне дать! Теперь все придут домой радостные, конфетки принесут. Главное – это создавать настроение».

После создания коллегам праздничного настроения Жириновский перешел к политическим вопросам – предложил отказаться от прямых выборов президента, дать партиям «квоту на министров» и изменить систему выборов в Госдуму – чтобы можно было заменить ушедшего из парламента депутата-одномандатника. Сами же выборы он предложил перенести на апрель.

«Выборы в сентябре, потому что там якобы хорошее настроение. Вы получили хорошее настроение 9 сентября? – поинтересовался он. – Причем здесь погода? Людям тяжело, люди хотят отдыхать летом – все, и «Единая Россия», и другие, и ФСБ. Зачем, кто это придумал? Давайте вернем весну, конец апреля, там уже потеплее. В последний понедельник апреля каждый год проводить выборы – хоть президента, хоть губернаторов. А губернаторов вообще лучше назначать, чем устраивать эту битву на костях». Назначать глав регионов, по словам Жириновского, также можно было бы по квоте – «в этом году от КПРФ губернатор, в следующем – от ЛДПР».

«Нельзя же так, что кто-то один решил в кабинете, что эта партия будет, а эта нет, – упрекнул он. – Народ спросите. Что хочет народ – он сказал об этом, три человека, которые самое большое доверие получили. Это Путин, Лавров, это никто не оспариваем. А третий-то – я! Я. И ЛДПР. Вам чего еще надо, народ решил! Мы много не просим, у нас 3 место – значит, наши три министра, три губернатора».

Свою экспрессивную речь Жириновский завершил теплым поздравлением коллег с грядущими праздниками и госнаградами, которые, как планируется, сегодня им вручит премьер Дмитрий Медведев. «Да здравствует Госдума!» – заявил лидер ЛДПР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, улыбаясь, признал, что Жириновский прав – по исследованиям Фонда «Общественное мнение» самыми популярными в этом году признаны Владимир Путин, Сергей Лавров и Владимир Жириновский. «Поздравляем вас. Но это Жириновский, не ЛДПР», – уточнил Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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