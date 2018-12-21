США устроили рублю предновогоднюю встряску: доллар резко подорожал

Американская и европейская валюты вновь заметно подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне дешевеющей нефти доллар поднялся в цене до 68 рублей, а евро – до 78. Эксперты считают, что это не предел.

Сегодня на торгах на Московской бирже курс «американца» поднимался до отметки 68,43 рубля, «европейца» – до 78,2 рубля. Средневзвешенные курсы по итогам утренней сессии с расчетом завтра, на основе которых Банк России назначает официальную стоимость валют, оказались ниже этих значений, но подорожание оказалось весьма значительным. В выходные и понедельник по сравнению с пятничным курсом доллар официально вырос почти на 64 копейки – до 68,0085 рубля (+ 64 копейки), евро прибавил более рубля – 77,9717.

Поводом для очередных валютных потрясений стало решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки на 25 базисных пунктов до 2,5%. Сильнее всего на решение Федрезерва отреагировала нефть, рухнувшая ниже $55 за баррель, а рубль оказался самой слабой валютой среди денежных единиц развивающихся рынков, отметила в своем обзоре заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как отмечают аналитики, от более сильного обвала российский рубль спасает наступающий налоговый период, когда экспортеры массово продают валютную выручку.

Что касается нефтяных цен, которые оказывают влияние на рубль и российскую экономику в целом, то сегодня они опускались ниже $54 за баррель (марка Brent) впервые с 12 сентября 2017 года. При этом однозначного прогноза о дальнейшем развитии ситуации пока нет. Эксперт компании «Финам» Алексей Калачев считает, что замедление мировой экономики и снижение темпов роста экономики Китая способны продавить нефтяные цены до $50-45 за баррель. В то же время любое обострение конфликтов на Ближнем Востоке смогут провоцировать рост до $70-75 за баррель.

Как считает известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, 2019 год окажется для России очень сложным в результате влияния ряда негативных факторов, в числе которых – падение цен на нефть и рост курса доллара выше 70 рублей.

По оценке экспертов ФБК, в следующем году стоимость «черного золота» может опуститься ниже $50. «И – дай Бог – останутся в диапазоне $40-50», – отмечал Николаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.18

Общественная палата: в России растет пропасть между бедными и богатыми. / Матвиенко заявила о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией. / ОБСЕ грозит Москве судом над Кадыровым за нарушение прав человека. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»