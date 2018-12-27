«Утром мы выходили и собирали трупы»: Путина просят не подписывать «живодерский закон»

Зоозащитники попросили президента РФ Владимира Путина не подписывать скандальный федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция с просьбой «остановить живодерский закон» появилась на популярном ресурсе Change.org. Автором стал столичный Центр правовой зоозащиты.

«Мы возмущены тем, что, в то время, когда в России создан настоящий ад для животных, и все тонет в море слез людей, пытающихся им помочь, Госдума и Совет Федерации в результате заговора, буквально в одночасье, принимают пролоббированный коммерсантами закон «Об ответственном обращении с животными», который не только ничем не поможет животным, а напротив принесет полную безысходность и еще больше умножит и без того невыносимые страдания!» – говорится в петиции.

Ее авторы поясняли, что закон вместо спасения бездомных животных узаконивает их обитание на улице и делает это нормой, поскольку по всей стране будет введено единое правило: бездомные четвероногие после отлова подвергаются стерилизации, а после – должны быть выпущены обратно в то же место, где их поймали.

«Приюты фактически ликвидируются, потому что в них запрещается эвтаназия, а это на деле означает, что ни один приют не будет вести прием животных из-за отсутствия в них свободных мест, – подчеркивают зоозащитники. – От таких приютов нет толка. Теперь, если после смерти человека в его квартире остались кошки или собаки, их на законном основании власти должны будут стерилизовать и выкинуть на улицу». Волонтеры по-прежнему должны будут лечить и содержать бездомных животных за свой счет, между тем, среди них «большой процент замотанных, больных, нищих людей, без нормальной жилплощади».

«И все это издевательство, введенное в закон, преподносится, как долгожданный подарок», – возмущаются авторы, напоминая, что в Москве 15 лет назад «в разгаре была программа ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», – ред.), когда каждую ночь огромные стаи собак в поисках забавы прочесывали дворы, а утром мы выходили и собирали трупы кошек, которых они порвали за ночь». Теперь этот опыт, пишут зоозащитники, хотят распространить на всю Россию. Программу ОСВВ они называют «мошенническим методом присвоения денег», который не ведет «к снижению численности животных в масштабах городов, а тем более страны».

Авторы петиции указывают и конкретные положения, которые необходимо включить в закон. В частности, это обязательный прием животных в приютах, организация службы спасения бездомных животных и обязательное изъятие их с улиц, обязательная регистрация животных, контроль над разведением животных и механизмы его ограничения, и другие.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим Вас не подписывать живодерский закон «Об ответственном обращении с животными»!» – подытожили авторы петиции.

За два дня обращение к президенту подписали больше 400 человек.

Ранее депутат Госдумы Олег Шеин отмечал в интервью РИА «Новый День», что федеральный закон был рассмотрен и принят нижней палатой в большой спешке. Сам Шеин настаивал на том, чтобы дать возможность парламентариям изучить поправки к закону и внести собственные предложения, для чего нужно было взять паузу хотя бы на неделю. Однако его предложение коллеги не поддержали и проголосовали за принятие закона. Позднее документ не без скандала был одобрен в Совете Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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