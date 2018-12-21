СовФед со скандалом «втемную» одобрил закон о животных: местным властям пора начинать волноваться

Сегодня в Совете Федерации отчитали Минприроды РФ за работу над резонансным законом об ответственном обращении с животными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был со скандалом одобрен в третьем чтении в Госдуме на этой неделе, а сегодня его жестко раскритиковали и сенаторы.

Закон регулирует обращение с животными, исходя из принципов гуманности и обеспечения безопасности, отметила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, пояснив, что профильный комитет документ одобрил и рекомендовал так же поступить остальным сенаторам.

В верхней палате парламента документ, тем не менее, вызвал вопросы – так же, как ранее в Госдуме. В частности, сенатор Андрей Клишас (который ранее внес в Госдуму проект закона об арестах за неуважительные высказывания о власти в соцсетях) обратил внимание, что закон содержит запрет на выгул собак вне специальных площадок. Определить эти площадки должны органы местного самоуправления.

«Как вы полагаете, существует ли эта инфраструктура в городах Российской Федерации, – поинтересовался Клишас у замминистра природных ресурсов РФ Светланы Радченко. – В достаточной ли мере она существует, и есть ли у вас статистические данные по этому вопросу?» Чиновница в ответ уверенно заявила, что «инфраструктура такая существует», однако призналась, что статистики в министерстве нет.

Сенатор Гехт со своей стороны пояснила коллеге, что закон предполагает «не допускать выгул животного вне мест, разрешенных органом местного самоуправления». «Орган местного самоуправления может принять решение о разрешении выгула собак там, где это не запрещено», – уточнила она.

Сенатор Дмитрий Шатохин, в свою очередь, напомнил коллегам, что это уже не первый закон, который они одобряют, не видя ни единой цифры. Он поинтересовался у замминистра, в какую сумму обойдется регионам организация новых площадок для выгула собак и приютов для бродячих животных. «Хотя бы порядок средств?» – попросил он, отметив, что дополнительные расходы будут совершенно точно.

Однако оказалось, что Минприроды РФ даже не пыталось подсчитать такие траты, поскольку пункт закона о приютах вступает в силу только в 2020 году. «Мы до этого времени соберем рабочую группу и с регионами проработаем этого вопрос, – заверила Радченко. – И в законе, посмотрите, это право субъекта, а не обязанность – создавать приюты».

«Когда собак выгуливают на детских площадках и при этом не убирают в пакетики понятно что – это же безобразие, там дети гуляют, – отметила спикер СовФеда Валентина Матвиенко, признав, что в крупных городах местным властям будет сложно найти место для обустройства площадок для выгула домашних животных. «Ну можно отводить территории не рядом с домами», – предположила она.

«Я-то трактую закон буквально, как он написан, – вновь взял слово Клишас. – Может быть, дать поручение профильному комитету мониторить этот закон, чтобы понять, исполнимы ли его положения? И попросить все же статистику по оборудованным площадкам в городах».

Матвиенко поддержала сенатора, упрекнув чиновников Минприроды РФ в плохой подготовке к представлению документов в СовФеде. «Честно говоря, мы бы хотели, чтобы вы более четко отвечали, – сообщила она Светлане Радченко, напомнив, что закон готовится давно и много лет лежал в Госдуме. – Это не для нас, такие общие, округлые ответы. Я надеюсь, что Минприроды к концу весенней сессии расскажет, какие они меры приняли по созданию условий по реализации этого закона».

Матвиенко попросила сенаторов, которые отправляются в свои регионы, поговорить с местными чиновниками и выяснить, насколько исполнимы положения нового закона. «Как же мы втемную закон будем принимать? Вы же должны понимать последствия [от работы закона]? А вы пришли и предложили сначала принять закон, а потом просчитать последствия. Лучше бы посчитать заранее, и четко ответить. Я вас попрошу, Светлана Юрьевна, готовиться к заседаниям Совета Федерации. Либо пусть приходит тот заместитель министра, который отвечает за этот закон», – заявила спикер верхней палаты парламента.

Несмотря на отсутствие расчетов, против одобрения закона проголосовал только один сенатор, 151 голос был отдан в поддержку документа.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.18

Ухудшение экономики, рост безработицы и неравенства: россияне рассказали, чего ждут от нового года. / США устроили рублю предновогоднюю встряску: доллар резко подорожал. / Общественная палата: в России растет пропасть между бедными и богатыми. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»