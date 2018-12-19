«Госдума трогательно любит животных, а граждан России – не очень». Депутат раскритиковал коллег за новый закон

В последний день работы в 2018 году Госдума успела принять в окончательном, третьем чтении законопроект об ответственном обращении с животными, который ранее вызвал резкую критику депутатов оппозиционных фракций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии прогнозируют, что нововведение принесет массу проблем как владельцам домашних животных, так и остальным россиянам.

Представляя этот документ, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, сын известного актера, «единоросс» Сергей Боярский напомнил, во втором чтении депутаты его приняли накануне, 18 декабря, а внесен в Госдуму был 8 лет назад. «Законопроект предполагает защиту максимально большого круга животных от жестокого обращения», – сказал Боярский, отметив, что документ защищает и людей от действий нерадивых владельцев животных. «Такого закона еще не было в истории нашей страны», – подчеркнул он.

Между тем, коммунист Олег Лебедев обратил внимание, что после вчерашней жаркой дискуссии в Госдуме депутатам звонили зоозащитники, которые поддержали закон. «Но, например, вопросы лицензирования контактных зоопарков вызывают очень много вопросов, – сказал он. – Многие зоозащитники вообще против них, особенно передвижных дельфинариев. Поэтому этот закон решает основные вопросы, но работа еще не завершена».

Кроме того, «эсер» Олег Шеин, в свою очередь, напомнил о поправках к закону, которые появились в думской электронной системе за пару часов до обсуждения законопроекта. «Вчера мы говорили, что было бы рационально взять небольшую паузу, чтобы прояснить ряд сложностей, – отметил он. – Это и запрет на выгул [животных], и запрещение конных прогулок, и модель по регистрации и учету бездомных животных в частных приютах, которые будут получать госфинансирование». При этом Шеин отметил и ряд плюсов законопроекта – который, по его словам, безусловно еще придется донастраивать в следующем году.

Известный своими резкими и прямыми высказываниями либерал-демократ Сергей Иванов вновь раскритиковал «Единую Россию», припомнив «партии думского большинства» и тот законопроект об отмене роуминга, который он вносил еще в 2010 году. «Большое спасибо уважаемые коллеги. Без вас бы ничего этого не было, – саркастично поблагодарил он «единороссов» за сегодняшнюю поддержку закона. – Но если бы не вы, это могло бы случиться восемь лет назад. Точно так же и с этим законопроектом, который был восемь лет назад внесен в Госдуму. Я так и представляю себе, как в течение восьми лет над ним каждый день работали. Ничего подобного! Не было ежедневной работы. Просто тогда этот проект вызвал такой шквал критики, что его нельзя было принимать, и его отодвинули в дальний ящик».

Иванов заверил, что ЛДПР против жестокого обращения с животными, однако, отметил он, с принятием законопроекта не исчезнут «те уроды, которые расчленяют котят, щенят, и потом выкладывают все это в соцсети». «Я сомневаюсь, что исчезнут те, кто дает медведю еду с петардой. Не исчезнут эти отморозки. А вот принятие закона в таком виде может привести к очень большим проблемам правоприменения», – констатировал он.

Заботу Госдумы о животных Иванов назвал очень трогательной – «особенно на том фоне, как Госдума заботится о собственных гражданах, повышая пенсионный возраст, и устанавливая дополнительные налоги».

«Понятно, животных мы любим – а своих граждан не очень, – констатировал Иванов. – Мы все отдаем на откуп правительству. Я надеюсь, что у правительства хватит благоразумия, и к животным не будут отнесены тараканы, мухи и комары, убив тапком которых вы будете привлечены к ответственности. Но я сильно сомневаюсь, что правительство не включит в перечень особо опасных животных какого-нибудь кокер-спаниеля, который по статистике – самая кусающая собака».

Иванов также напомнил, что практически в каждом регионе местными КоАП введена административная ответственность за жестокое обращение с животными, и предупредил, что в данном случае есть риск «с водой выплеснуть ребенка».

«Единоросс» Владимир Бурматов в ответ заверил, что выгул животных не будет запрещен, и предложил коллегам, «у которых есть эти фобии», выйти вместе с ним 1 января на прогулку с собакой. «Ничего никому запрещено не будет», – заверил он.

В третьем чтении федеральный закон был принят при 430 голосах «за» и только одном – «против». «Поздравляю, это законопроект, который находился в портфеле Государственной думы целых 8 лет», – резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон стал заключительным документом, принятым Госдумой в ходе осенней, 5 сессии. Подводя итог, Володин заявил, что долгие споры депутатов по тем или иным законопроектам в итоге приводят к тому, что «законы по мнению наших граждан, избирателей, становятся более качественными, это показывают опросы Фонда «Общественное мнение». После этого он объявил заседание закрытым.

Весенняя сессия Госдумы начнется 9 января.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.12.18

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