Уличные прогулки с животными попадут под запрет

Госдума накануне одобрила во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными» – работа над ним шла восемь лет, в документ было внесено более 300 поправок. Правда, как передает корреспондент РИА «Новый День», в думской электронной системе почему-то документы к законопроекту появились уже во время заседания, поэтому депутаты оказались лишены возможности внимательно изучить внесенные предложения.

Как заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, доминантой закона является гуманность. В частности, вводится запрет на убийства животных – «то, что мы видим во многих наших городах, когда регулирование численности животных превращается в их массовый отстрел». Запрещается организация боев с участием животных, на содержание их в барах, ресторанах, и прочих не приспособленных для этого заведениях. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.

Кроме того, закон призван обеспечить безопасность животных и людей – для этого вводится запрет на содержание диких животных в многоквартирных домах, на приусадебных участках, сообщил депутат. «Недавно у нас МЧС ловило пуму на Проспекте Мира, у нас там ходят медведи, в домах живут жирафы и слоны, на приусадебных участках содержат волков, – заявил Бурматов. – Вводится и запрет на контактные зоопарки, на безобразные цирки шапито, где тигры и львы нападают на зрителей, а дельфинов перевозят в каких-то колбах». Регулируется и выгул животных – для этого должны быть созданы специализированные площадки.

Кроме того, вводится обязательная видеофиксация отлова и помещения животных в приюты. «Вводится не только госнадзор, но и контроль со стороны волонтеров и защитников», – отметил Бурматов.

По его словам, регионы поддержали принятие законопроекта. «Наш комитет иногда получает в день более 200 обращений с требованием незамедлительно рассмотреть его», – заявил депутат.

Правда, итог восьмилетней работы понравился не всем – депутаты отметили, что за это время законопроект был полностью изменен. Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин указал на норму, согласно которой в рамках борьбы с контактными зоопарками предусматривается запрет на использование животных с культурно-зрелищной целью, основной целью которой является предоставление посетителям физического контакта с животным. «Вы не находите, что под это понятие подпадают в том числе и прогулки с лошадьми, пони, которые проводятся по всей стране?» – поинтересовался он.

Бурматов сообщил, что не видит такой проблемы. «Термин мы долго согласовывали и с зоозащитниками, и с органами исполнительной власти, и в законе отдельно прописано использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях», – заявил он. Однако Шеина такой ответ не удовлетворил. Он напомнил, что поправки к законопроекту в думской электронной системе появились только в 10:05 утра – то есть уже после начала заседания, поэтому парламентарии не имели возможности внимательно их изучить.

«Срок внесения поправок был ограничен 2015 годом, – заявил депутат. – Только в этом году 13 раз переписывался текст без продления сроков внесения. Это что за отношение к регламенту?» В ответ Бурматов заявил, что все происходило по регламенту, а 13 совещаний были рабочими, которые «и позволили нам выйти на принятие законопроекта во втором чтении».

«Поправки предполагают запрет на выгул домашних животных вне специальных мест – которых сегодня в стране нет, и это сразу после праздников. Поправки предполагают запрет на проведение конных прогулок. Частные владельцы приютов будут сами определять учет животных, которые проходят через приюты – получая за это государственные деньги. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду обитания, но формулировка такова, что не распространяется на тех диких животных, которых перевозят контрабандой – конфискованные животные это в первую очередь зоопарки и цирки», – резюмировал Шеин. «Это регулирует другой закон, – возразил Бурматов. – Не надо мешать в кучу».

«Эсер» Анатолий Грешневиков со своей стороны обратил внимание, что по формулировке закона он позволяет жестокое обращение с дикими и сельскохозяйственными животными. «Значит, те медведи, которые были убиты на севере петардами, те касатки, которые сейчас содержатся в водной тюрьме в Приморье, те лошади. которые были сожжены – под действие закона не подпадают», – указал он, отметив, что сейчас подобные истории до суда не доходят, а если виновные и несут наказание, то только под действием массовых публикаций в СМИ.

«Я вас очень уважаю как профессионала, – ответил Бурматов. – Но какой бы совершенный закон мы с вами ни написали за 8 лет, мы не можем отрегулировать все отношения, связанные с животными». Он сообщил, что вопрос о диких и сельскохозяйственных животных – «это тематика другого закона».

В итоге законопроект во втором чтении был принят большинством голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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