«Геноцид и стыдоба»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась повышать пенсии

Скандалом завершилось рассмотрение в Госдуме законопроекта о федеральной доплате к пенсии неработающим пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от «Единой России» расценили этот документ, который был внесен представителями КПРФ, как популистский, а его автор – коммунист Валерий Рашкин назвал политику власти преступной и поинтересовался, как себя будут чувствовать «единороссы», если их обвинят в геноциде пенсионеров.

Законопроект был внесен Рашкиным около года назад, и предполагал, что минимальная пенсия в РФ не может составлять менее половины средней зарплаты по региону. Если же начисленная пенсия меньше 50% от средней зарплаты, пенсионеру полагается федеральная надбавка, выплачивать которую должен Пенсионный фонд. Поскольку документ был внесен в Госдуму еще в начале 2018 года, ввести закон в действие предлагалось с 1 января 2019-го. Автор документа заверил, что все подобные нюансы легко можно устранить ко второму чтению.

«В условиях роста цен и тарифов положение пенсионеров крайне тяжелое, и государство должно принять меры по их дополнительной поддержке», – подчеркнул Рашкин, представляя свой законопроект. Депутат напомнил, что «данная социальная группа составляет около 30% всего населения страны», и отметил, что рост ее благосостояния положительно скажется на покупательной способности, а значит – на развитии экономики России.

В целом же, пояснил Рашкин, стоит довести размер пенсии до 70% от средней зарплаты по региону – только тогда «это будет соответствовать мировой практике».

Между тем, правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на законопроект. Чиновники заявили, что дополнительные расходы на пенсии могут составлять до 3,9 трлн рублей, а это 45% от общего объема доходов ПФР в 2019 году. «Смею заметить, возможно, вы удивитесь, но расходы ПФР должны идти именно на выплату пенсий, а не на строительство особняков Фонда в каждом регионе, баснословные выплаты его руководству и неимоверно раздутый штат сотрудников», – жестко заявил на это Рашкин.

Член думского комитета по труду, «единоросс» Татьяна Сапрыкина как содокладчик раскритиковала законопроект. Она зачитала уже известные действующие федеральные нормы о прожиточном минимуме и выплатах пенсионерам, подчеркнув, что часть вопросов уже ими отрегулирована. Источники финансирования в законопроекте не указаны, заявила она, и добавила, что у правового управления Госдумы также есть серьезные претензии к документу.

Либерал-демократ Владимир Сысоев со своей стороны попросил Рашкина все же прояснить вопрос с источниками финансирования, подчеркнув, что законопроект очень нужный и важный. В ответ автор документа перечислил предполагаемые источники – первым, по его мнению, может стать экономия на нецелевых расходах Пенсионного фонда, сокращение выплат его топ-менеджерам и сокращение штата. «Второе – у нас есть нефть, уголь и газ. Это народное достояние. Часть природной ренты должна идти на выплаты пенсий», – подчеркнул коммунист, и привел в пример другие нефтедобывающие страны.

Коллега Рашкина по фракции Алексей Куринный напомнил, что Россия недавно ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ), которая гласит, что коэффициент замещения заработка у пенсионера должен составлять не меньше 40%. «А у нас он падает – с 33% до 31% к 2022 году, – напомнил он. – Мы говорим, что нужно 50%, но как минимум 40% мы должны сделать».

Сапрыкина в ответ заявила, что шаги для этого предпринимаются и дорожная карта «обсуждалась неоднократно». Однако «эсер» Валерий Гартунг, в свою очередь, указал Сапрыкиной, что все юридические нестыковки в законопроекте можно поправить ко второму чтению, и они не являются реальным основанием для его отклонения. «С учетом этих поправок комитет по труду поддержал бы?» – поинтересовался Гартунг. «Вряд ли», – ответила «единоросс».

«Объем затрат может показаться очень большим, 3% от ВВП, однако он не запределен, – отметил, в свою очередь, «эсер» Олег Шеин, уточнив, что минимальная пенсия в случае принятия закона составила бы примерно 19 тысяч рублей. – Сегодня у нас на это идет 7,8% от ВВП, а в Евросоюзе колеблется в диапазоне 12-14%, а в Греции и Италии достигает 16-17%. Поэтому повышение с 8% до 11% вполне возможно для национальной экономики и бюджетной системы».

В итоге фракция «Справедливая Россия» заявила, что поддержит законопроект о повышении пенсий, с аналогичным заявлением от фракции ЛДПР выступил Александр Шерин. «Разве не первая задача государства сделать так, чтобы все деньги направлялись не только на его безопасность, но и на комфортное проживание его граждан? – отметил он. – Правительство пытается решить задачу – как сделать так, чтоб корова меньше ела и больше доилась? Ее надо меньше кормить и чаще доить. Но это невозможно».

Шерин также напомнил, что Россия с 1996 года простила долгов на сумму более 100 млрд долларов – такие подарки получили, в частности, Куба, Узбекистан, КНР и другие страны. «ЛДПР поддержит эту инициативу», – подытожил он, предложив всем депутатам проголосовать за документ в первом чтении. «Пожалуйста, поддержите», – попросил он.

Однако «единороссы», как и можно было ожидать, были неумолимы. «Вопросы повышения качества жизни и материального благополучия наших земляков, безусловно, приоритет депутатов от фракции «Единая Россия», – начал с общих фраз депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов. В качестве аргумента против законопроекта о повышении пенсий он использовал майские указы президента РФ, в исполнении которых «останавливаться мы не имеем права». Партия власти готова советоваться со всеми заинтересованными силами, однако «уходить в плоскость популизма мы не можем», подчеркнул парламентарий. «Это популизм, непроработанные, неконструктивные предложения», – охарактеризовал Бессарабов законопроект Рашкина.

На «популизм» Рашкин явно обиделся. «А если я скажу, вы занимаетесь геноцидом наших пенсионеров? – поинтересовался он с трибуны. – Это для вас хорошо слушается? Давайте голосовать, кто как считает нужным. А каждый пенсионер оценит то, что вы делаете».

При этом Рашкин назвал преступлением повышение пенсионного возраста в нынешней ситуации, напомнил о другом «государственном преступлении», когда жителям России в 1991 году «простили все сбережения в банке», и назвал «стыдобой» прожиточный минимум в 8 700 рублей. «Поддержите», – попросил он в итоге, обращаясь к коллегам в зале.

Но «единороссы» решили последнее слово оставить за собой. Чтобы сбить эффект от аргументов Рашкина, представитель парламентского большинства Татьяна Сапрыкина с места обратилась «к тем депутатам, кто намерен голосовать «за». Она сообщила, что, согласно законопроекту, «пенсионеры, отработавшие по 30-40 лет, будут получать точно такую же пенсию, как не отработавшие ни дня» – правда, не уточнив при этом, поднимется ли пенсия у тех, кто отработал по 40 лет.

В итоге партия политического большинства законопроект о повышении пенсий не поддержала. Предложение Рашкина одобрило всего 98 депутатов из более чем 400, присутствовавших на заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

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