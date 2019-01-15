Госдума настроилась против билетных спекулянтов: на «Щелкунчике» заработали почти миллион евро

В России хотят запретить перепродажу билетов в театры и музеи. Законопроект, поддержанный сегодня Госдумой в первом чтении, предполагает штрафы за спекуляцию в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День», во втором чтении эту норму предложено убрать из документа.

Представляя этот документ, заместитель министра культуры Алла Манилова отметила, законопроект разработан при участии театрального сообщества для того, чтобы поставить заслон массовой скупке и перепродаже по спекулятивным ценам билетов на культурные мероприятия.

Манилова отметила, что Большой театр, Мариинский, Московская филармония, театр Вахтангова, Театр наций, Третьяковская галерея другие ведущие учреждения культуры сегодня лишены возможности защитить интересы своего зрителя. «Всего двое суток требуется перекупщикам, чтобы с официального сайта театра исчезла основная масса билетов на самые востребованные спектакли», – пояснила чиновница.

По ее словам, билеты начальной стоимости 3-4 тысячи рублей перепродают за 20 тысяч, а билет на новогодний «Щелкунчик» в Большом театре предлагали за 150 тысяч рублей при номинальной стоимости в 15 тысяч. Билеты в Третьяковскую галерею спекулянты продают в 28 раз дороже, в театр Вахтангова перекупщики выкупили билеты по 1500 рублей, заклеили штрихкод и продавали по 15 тысяч рублей.

Представитель Минкульта обратила внимание, что фактически это лишает возможности посещения учреждений культуры граждан с невысокими доходами, среди которых – очень большой процент интеллигенции. При этом действия спекулянтов подрывают и репутацию учреждений культуры, и их финансовое положение – потому что перекупщики сдают в кассу те билеты, которые не смогли продать.

Доходы перекупщиков от балета «Щелкунчик», по оценке Большого театра, составляют около одного миллиона евро, уточнила Манилова.

Законопроект предполагает, что продавать билеты смогут только сами учреждения культуры, либо уполномоченные ими лица и только на основании договора. Запрещается реализация билетов по цене выше указанного на них номинала. При этом уполномоченные лица могут делать наценку максимум в 10%. «Требования к порядку возврата билетов будут установлены приказом Минкультуры», – сообщила Манилова.

Если спектакль отменен самим театром, зрителю возвращается полная стоимость билета, такая норма в законе будет прописана впервые. Кроме того, учреждения культуры смогут продавать именные билеты.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская назвала законопроект справедливым, однако отметила, что у комитета есть ряд существенных замечаний к документу. В частности, депутаты считают, что все ограничения должны распространяться только на те учреждения культуры, которые получают бюджетное финансирование.

Кроме того, отметила Ямпольская, «сейчас законопроект написан так, что реализация любого билета – если, например, вы не дождавшись девушку попытаетесь продать билет с рук без всякой наценки – грозит вам штрафом». «Размер нам представляется несоразмерным – от 100 до 300 тысяч рублей. Друзья, это за продажу театрального билета. Непонятно, как смогут распространять билеты профсоюзы, родительские комитеты. Будет ли родком одного класса, продавший билеты по номиналу второму классу, проходить как нарушитель», – пояснила она. Что касается 10-процетной наценки, депутаты считают, это ограничение можно убрать, поскольку театры сами в состоянии решить со своим распространителем, какой может эта наценка.

Кроме того, подчеркнула Ямпольская, следует предусмотреть простой механизм переоформления именных билетов и установить, как будут защищены персональные данные в компьютерах театров. «Порядок возврата должен быть прописан в самом законопроекте, чтобы человек четко знал, когда и за какую сумму он может вернуть билет, а когда он становится невозвратным», – отметила депутат.

Одна из основных проблем – сайты перекупщиков в Интернет. «Все эти люди, которые на ступеньках продавали билеты, ушли в прошлое», – пояснила она. Нужны меры для борьбы с сайтами-зеркалами театров и музеев, полагает Ямпольская.

Однако Минкультуры не сочло ситуацию с родительскими комитетами сколько-нибудь серьезной. «Если родительский комитет купил билеты, но дети не могут пойти и надо билеты реализовать, чтобы деньги не пропали, их надо сдать в театр», – жестко заявила Манилова, не пояснив ситуацию, при которой на позднем сроке сдачи билетов театр не будет возвращать их полную стоимость.

Как считает Манилова, никто не мешает человеку подарить билет, которым он не может воспользоваться. «Вы хотите сделать из наших граждан, которые не могут по какой-то причине пойти на спектакль, воров или спекулянтов?» – поинтересовался депутат Сергей Катасонов, и предложил сделать все билеты невозвратными.

В итоге думский комитет и чиновники пообещали учесть ко второму чтению все поступившие замечания. Законопроект в первом чтении был принят единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

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