«Мы все умрем. Абсолютно». Госдума единогласно одобрила законопроект об «альтернативе эвтаназии»

Депутаты Госдумы единогласно поддержали в первом чтении закон о паллиативной помощи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки предполагается внести в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан. Инициативу правительства РФ поддержали все фракции нижней палаты парламента. Обсуждение документа заняло у депутатов почти два часа.

Законопроект гарантирует россиянам оказание паллиативной помощи как в стационарах, так и на дому. Благодаря межведомственному взаимодействию работать с безнадежными пациентами будут не только медики, но и социальные работники, психологи, волонтеры и общественники. В документе закрепляются права пациента на облегчение боли, при этом помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Как отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, представлявший документ, закон направлен на улучшение качества жизни пациентов.

Думский комитет по охране здоровья этот документ одобрил, но с несколькими замечаниями. В частности, как пояснил депутат Юрий Кобзев, в проекте закона сказано, что ухаживать за такими пациентами могут «иные лица» – и это понятие следует конкретизировать. Кроме того, документ гарантирует пациентам «доступное обезболивание» – этот термин стоит заменить на «обезболивание, соответствующее интенсивности боли», поскольку в медучреждениях могут ссылаться на недоступность препаратов. Депутат попросил также представить ко второму чтению в Госдуму проект приказа Минздрава о межведомственном взаимодействии с Минтруда в рамках законопроекта.

Госдума даже пошла на нарушение регламента при рассмотрении этого вопроса и предоставила слово руководителю Центра паллиативной медицины Анне (Нюте) Федермессер, которая поддержала законопроект. «Если за другими законопроектами могут стоять интересы бизнеса, фармацевтики и тд, то сегодня достаточно редкий случай, когда за этими буквами стоим мы все, – отметила она. – 146 млн человек, которые живут в этой стране. По простой причине – мы все умрем. Абсолютно. И все, кто находится в этом зале, уже вышли из возраста, когда хотят умереть легко и быстро. Нужно время. У вас всех есть семьи. Уйти не сразу, пробыть время со своими родственниками, семьями, любимыми».

Глава Центра отметила, что паллиативная помощь является «альтернативой эвтаназии», поскольку уйти из жизни люди хотят из-за невыносимой боли и потому, что им стыдно быть обузой для близких. Паллиативная помощь должна сделать спокойными и комфортными последние дни и для самих пациентов, и для их родственников.

Федермессер напомнила, что ежегодно в паллиативной помощи в стране по официальным данным нуждается 1 млн 300 тысяч человек. «На самом деле в ней нуждаются 18 млн», – подчеркнула она. «Люди не хотят [в последние дни жизни] быть в больнице, не хотят белых халатов, неонового света, трубочек – они хотят быть дома, чтобы кто-то был рядом, держал их за руку и было не страшно, – рассказала она. – В России есть страшное слово – отмучился. Оно не переводится на английский язык, так как там нет такого понятия. Это слово сегодня может быть уничтожено вами, а в словарях быть помечено «устар». Отмучиваются потому, что нет качественной паллиативной помощи. А можно сделать так, чтобы люди уходили», – сказала Анна Федермессер, попросив парламентариев принять очень нужный для миллионов россиян закон «в память о Лизе Глинке, о вашем товарище Станиславе Говорухине».

Средства на реализацию мероприятий в рамках законопроекта в федеральном бюджете уже предусмотрены – это более 4 млрд рублей, отметил замминистра здравоохранения. Чиновник уточнил, что паллиативная помощь на дому пациенту будет оказываться бессрочно – а не 21 день, как в хосписе.

Законопроект поддержали все фракции Госдумы, при этом парламентарии внесли несколько предложений, попросив рассмотреть их ко второму чтению. В частности, «эсер» Олег Нилов отметил, что было бы правильным засчитывать время ухода за такими пациентами родственников и волонтеров в страховой стаж, а кроме того – платить этим людям зарплату.

Документ был принят единогласно 415 депутатами, которые присутствовали в зале.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.01.19

ЧП в реабилитационном центре: погиб ребенок-инвалид. / «Вреда не будет»: в Кремле обещают защитить интересы жителей Курил при переговорах с Японией. / Россия отказалась платить Парламентской ассамблее Совета Европы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»