«Между содержанием ежика и ослика». В Госдуме оценили потребительскую корзину россиян

Сразу три законопроекта, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пересмотр потребительской корзины, отклонили в Госдуме депутаты от «Единой России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению думской оппозиции, «это говорит о том, что бороться с бедностью в стране никто не собирается».

Внести изменения в федеральный закон «О потребительской корзине» предложили депутаты от ЛДПР и «Справедливой России». В частности, поправки либерал-демократов предполагали изменение соотношения продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг – пока оно составляет 50% на 50%. Согласно законопроекту ЛДПР, вторая цифра должна вырасти до 100%, таким образом, объем потребкорзины вырастет примерно в полтора раза. Представляя законопроект, глава думского комитета по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что исходя из этого перечня рассчитывается прожиточный минимум в РФ, а он влияет на размер МРОТ. «Изменяя процентное соотношение, мы предлагаем повысить уровень доходов и уровень жизни населения», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, и либерал-демократы, и «эсеры» предложили отменить «заморозку» потребительской корзины, принятой в 2012 году, до 2020 года включительно. Соответствующий закон был принят в 2017 году, и вместе с продлением срок действия потребкорзины – которая ранее пересматривалась каждые пять лет – увеличивал МРОТ.

Долгая дискуссия оппозиции с «единороссами» не убедила депутатов от партии политического большинства. «Комитет по труду считает, что средняя потребительская корзина в 10 444 рубля позволяет прожить гражданам?» – поинтересовался «эсер» Валерий Гартунг у представителя комитета, «единоросса» Татьяны Сапрыкиной. «Ее размер, конечно, минимален, над ним ведется сейчас работа, – ушла от ответа Сапрыкина, заявив при этом, что вопрос Гартунга «вне плоскости рассматриваемого законопроекта».

При этом депутат от «ЕР» сообщила, что в Минтруда ведется работа по пересмотру потребительской корзины, поскольку новый ее состав должен быть утвержден к 1 января 2021 года. В ответ Гартунг напомнил, что прожиточный минимум для пенсионеров сегодня установлен в 8 583 рубля. «После принятия этого законопроекта будет 12 874 рубля. Мне кажется, не зажируют пенсионеры, если мы примем это решение, – с сарказмом указал он. – Но даже это решение не поддерживается в этом зале. Что, в стране нет денег? Или можно прожить на эти деньги? Дело в том, что на прожиточный минимум прожить невозможно! А если у вас проблемы со здоровьем? У вас на лекарства не хватит! А когда вам не хватит денег – вспомните про тот профицит бюджета, с которым мы закончили прошлый год. В этом году – 2 трлн рублей. Очевидно, что деньги у страны есть».

Коммунист Николай Коломейцев со своей стороны обратил внимание, что с 2012 года налоговая нагрузка на россиян возросла, увеличились штрафы, появились и новые налоги. «В ЕС есть перечень из 505 наименований товаров и услуг. В США – 705. У нас, если не ошибаюсь, 20. Чувствуете, да? – поинтересовался он. – У нас не первый год идет падение доходов населения. При том, что у нас профицитный бюджет, золотовалютные резервы, и банковская система в целом получила прибыль в полтора триллиона рублей».

В ответ «единоросс» Светлана Бессараб заявила, что англичане в свою потребительскую корзину включают услуги садовника, а немцы – услуги по доставке пиццы и домашних булочек. Депутат предложила Минтруда и Налоговой службе обсудить, какие товары больше всего нужны для жизни россиянам, и обсудить новый перечень товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину.

«Мы сейчас рассматриваем наиважнейшие законы всего созыва, – призвал коллег к ответственности «эсер» Олег Нилов. – В этом законе зарыта собака бедности и нищеты, которую закопали много лет назад, и министерство, чтобы не отвечать на неприятные вопросы, закапывает поглужбе беду и проблемы. И правительство знает, что если эту тухлую собаку откопать, придется тратить огромные деньги. А это не входит в их планы».

Депутат напомнил, что Минздрав в 2016 году обнародовал данные о рациональных нормах питания. В частности, там значится 140 кг овощей и бахчевых культур, при том, что в потребительской корзине эта цифра на 25 кг меньше. Мяса в перечне Минздрава больше на 14 кг, фруктов – на 40 кг, молока – на 65 кг. «Вы этого не замечаете, а граждане лишены даже тех норм, что официально утверждены Минздравом, – укорил он коллег. – Это говорит о том, что бороться с бедностью никто не собирается».

Парламентарий подчеркнул, что уйти от неприятного вопроса ни правительству, ни депутатам от «Единой России» все равно не удастся. «Потребительская корзина сегодня находится между содержанием ежика и ослика в московском зоопарке, – заявил он. – Продукты там есть, но никаких расходов на жилье, транспорт, образования, отдых. Это недопустимые вещи. И не удастся спрятаться на долгие годы. Придется вернуться к этой теме, я думаю, очень скоро».

Несмотря на все призывы оппозиции, депутаты от «Единой России» не стали голосовать ни за один законопроект из трех – каждый из документов получил менее 100 голосов «за», не пройдя даже первое чтение.

Москва, Татьяна Дорофеева

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