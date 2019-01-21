В Госдуме предложили увеличить пенсионные взносы и отменить льготы

Комитет Госдумы по бюджету и финансам рекомендовал отклонить законопроект о едином тарифе страховых взносов, призванный пополнить Пенсионный Фонд РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, внесенный депутатами «Справедливой России», предполагает рост пенсионных отчислений с физических и юридических лиц. Депутаты от «Единой России» посоветовали авторам законопроекта повторить курс арифметики.

Как пояснил сегодня на заседании думского комитета соавтор законопроекта Александр Ремезков, «эсеры» предложили установить плоскую шкалу пенсионных взносов, отменив правило, согласно которому отменяются пониженные страховые взносы с зарплат, составляющих менее 1 млн 150 тысяч рублей в год. «Установить плоскую шкалу взносов в 22%, это принесет [в Пенсионный фонд] около 600 млрд рублей ежегодно», – пояснил он. Кроме того, в качестве мер борьбы с теневой занятостью, депутаты предложили запретить применение льготного налогового режима к организациям, которые были уличены в использовании нелегального труда.

Правительство РФ выступило против этой инициативы, назвав нецелесообразным изменение налоговой системы, «контуры которой были зафиксированы только в прошлом году». Сейчас, как напомнил депутат-«единоросс» Николай Гончар, взнос в ПФР составляет 22% для зарплат до 1 150 тысяч рублей, на сумму свыше этого порога применяется ставка в 10%. «Если гражданин получает 1 152 тысячи рублей, то 10% платится с двух тысяч рублей. Авторы, как вы насчитали 600 млрд рублей?» – поинтересовался он у Ремезкова. Внятного ответа он не получил.

«Они взяли это из своего проекта альтернативного бюджета, из той книжечки, которую они написали. Они взяли это оттуда. Что вы мучаете человека», – уточнил глава думского комитета Андрей Макаров, и предложил задать этот вопрос соавторам законопроекта на заседании Госдумы.

Коммунист Веря Ганзя расчеты отчислений назвала несправедливым. «10% и 22%, большая разница, – отметила она. – Но мы исходим из того, что чем больше доход, тем меньше плата в фонд. Почему такой большой разрыв?»

«Это не доходы. Все дело в том, что это расходы, – заявил Макаров. – Это налог не на доходы граждан, а на расходы предприятий. И платит это не гражданин, а предприятие. О справедливости можно говорить в отношении тех, кто доход получил. А у нас это расход на фонд оплаты труда, и он у нас самый высокий в мире».

Вместе с тем Макаров назвал идею авторов документа преградой для увеличения зарплат, поскольку «чем больше ты будешь платить зарплату, тем больше ты будешь на нее платить страховые взносы». «Вы предлагаете не снизить, а увеличить», – резюмировал он.

Коллегу поддержал коммунист Валентин Шурчанов. Он предложил рассмотреть структуру доходов и расходов ПФР, чтобы обеспечить бездефицитный баланс поступлений взносов и выплат страховых пенсий по старости, однако поддержки у «единороссов» его инициатива не нашла.

«Самое кардинальное предложение сделал Николай Николаевич [Гончар], – сообщил Андрей Макаров, подытоживая обсуждение. – Он предложил авторам повторить курс арифметики [из-за подсчетов дополнительного дохода ПФР в 600 млрд рублей]».

В итоге комитет по бюджету принял решение рекомендовать Госдуме отклонить законопроект.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.19

Программа поддержки молодых семей в России оказалась на грани провала. / Захарова – Чубайсу: «Спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок». / Роскомнадзор намерен крупно оштрафовать Facebook и Twitter. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»