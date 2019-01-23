В Госдуме предложили объявить «коммунальную амнистию». Минстрой против

Минстрой РФ без восторга воспринял инициативу о списании долгов населения за газ во всех регионах по примеру Чечни, а также объявление коммунальной амнистии в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложения депутатов Госдумы и Заксобраний в рамках правительственного часа с участием министра Владимира Якушева озвучила парламентарий от КПРФ Ольга Алимова.

«Если Газпром действительно пропустил сроки исковой давности, то долги придется списать по всей России, – подчеркнула Алимова. – Для малоимущих граждан, которые сейчас просто выживают в тех условиях, что создало им государство, надо проводить коммунальную амнистию в любом случае. По всей России, чтобы не нарушать принцип равноправия народов. Причем не только за газ, а за все услуги ЖКХ. Невозможно в социальном государстве требовать оплату с бедных в условиях роста тарифов, когда люли получают неподъемные счета».

По ее словам, предложения о списании безнадежных долгов за жилищно-коммунальные услуги поддержаны рядом депутатов региональных Заксобраний. «А также заморозить на 3 года рост тарифов для граждан и реального сектора экономики», – заявила Алимова, поинтересовавшись позицией Минстроя РФ по этим вопросам.

Министр Якушев в ответ не поддержал предложение депутата. «Я боюсь, что та отрасль, за которую я отвечаю, в результате таких политических сигналов практически совсем лишится финансирования, и мы можем в ближайшее время прийти к кризисным явлением в системе ЖКХ», – ответил глава Минстроя РФ.

Он пояснил, что системы жизнеобеспечения должны работать четко и без аварий. По его словам, ЧП происходят не от хорошей жизни, а из-за недофинансирования этой сферы. «Если тарифы и плату граждан заморозить, нужно определить источники финансирования систем жизнеобеспечения. Давайте определим статью в бюджете и назовем эту сумму, а она будет приличной. Нужно найти источник, из которого эту сумму брать. Я думаю, мы наткнемся на массу вопросов, на которые не будет ответов», – заявил Якушев.

Министр подчеркнул, что «нужно не допустить хаоса, когда мы будем обсуждать этот вопрос». В частности, платежная дисциплина жителей РФ начнет «стремиться к нулю», а задолженность управляющих компаний и граждан из примерно 600 млн рублей через год дорастет до 1 триллиона 300 млн. «Я бы попросил очень сбалансировано относиться к этой истории», – сказал Якушев, пояснив, что «делать такие политические заявления» стоит только после того, как в стране удастся изменить всю систему оплаты услуг ЖКХ.

Москва. Другие новости 23.01.19

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