Автономный Рунет стал ближе к реальности: еще один комитет Госдумы поддержал законопроект

Комитет Государственной думы по безопасности единогласно поддержал законопроект об автономной работе Рунета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», приглашенные на заседание представители ФСО отметили, что к документу есть небольшие замечания, однако они не критичны.

«Интернет развивается, и из хорошей, доброй игрушки, познавательной информационной системы может превратиться в грозное серьезное оружие», – объяснили силовики необходимость принятия нового закона.

На Федеральную службу охраны возложена обязанность эксплуатации, развития и поддержания государственного сегмента сети Интернет – через него работают со Всемирной сетью все государственные органы власти.

Один из авторов законопроекта – депутат Андрей Луговой со своей стороны сообщил коллегам, что ранее на заседании думский комитет по информационной политике единогласно поддержал этот документ.

Заместитель председателя комитета ГД по безопасности Эрнест Валеев в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» заверил, что речь об ограничении свободы информации не идет.

«Я не вижу здесь угрозы, все изменения направлены на то, чтобы обеспечить работоспособность нашего сегмента Интернета. Потому что угроза того, что нас могут просто отключить, действительно существует. Весь Интернет сегодня – это две фирмы, которые находятся в Соединенных Штатах, и техническая возможность нас отключить есть. Вот этот законопроект направлен на то, чтобы обеспечить работу Интернета и в том случае, когда нам попытаются помешать использовать эту Сеть. Ну какое ограничение свободы информации в этом можно увидеть?» – сказал парламентарий.

При этом собеседник агентства отверг вероятность того, что Россия сама отключится от этой Сети. «Нет. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить работу Интернета, – подчеркнул Валеев. – Не перекрыть работу Интернета, а обеспечить его работу, это главная цель. Речь не идет о том, чтобы отгородиться от остального мира. Речь о разработке технических условий, при которых Интернет сможет функционировать нормально в тех случаях, когда против нас будут кибератаки, или вообще попытки отключить. А угрозы отключить – например, от системы межбанковских платежей – они же звучат, это не наши выдумки. Поэтому можно предположить, что будут попытки отключить нас от интернета».

Примечательно, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что дополнительных расходов из федерального бюджета на реализацию проекта автономного Рунета не потребуется.

При этом, как прозвучало на заседании комитета, в рамках реализации закона предполагается создание центра мониторинга и управления, а также проведение регулярных учений по ситуации с возможным ограничением доступа России к всемирной «паутине».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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