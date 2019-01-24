«60% старшеклассников – хроники!»: в России назрела школьная реформа

Изменить систему образования в российских школах призвал в Государственной думе депутат от КПРФ Олег Смолин. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, он подчеркнул, что здоровье детей за последние годы ухудшилось вдвое, и сейчас до 60% всех старшеклассников страдают хроническими заболеваниями. Проблема, по мнению парламентария, возникла из-за неправильного питания и перегрузки учеников российских школ.

Парламентарий подчеркнул, что современная российская школа требует от ученика гораздо больших усилий, чем в советские времена, «а результат [обучения] значительно хуже». При этом, отметил Смолин, рабочий день взрослого человека, как правило, составляет 40 часов в неделю – а ученика старших классов 55-60 часов, поскольку подросткам приходится заниматься и в выходные дни тоже.

«Если вы недогружаете детей по материалу и сложности, они развиваются медленнее, чем могли бы, – отметил Смолин. – Но точно так же если вы перегружаете их – они перестают учить даже то, что могли бы, и дают отрицательный результат».

Депутат рассказал, что один из его знакомых ночами выполняет домашнее задание для дочери-пятиклассницы, поскольку ребенок сам не успевает выполнить все, что задают в школе. «Главный вопрос – нормальна ли ситуация, когда родители по ночам выполняют задания, которые дети должны успеть выполнить днем?» – возмутился он.

Между тем, с увеличением нагрузки уровень знаний школьников в России неуклонно снижается – так, студенты одного из вузов не смогли ответить на несколько простых вопросов о российском писателе Иване Сергеевиче Тургеневе, отметил депутат.

«Читать русскую классику почти перестали, одна из причин – им просто некогда! Зачем мы так мучаем наших детей, чтоб получить такие скромные результаты?» – поинтересовался Смолин, отметив, что образование перешло с линейной структуры на циклическую – дети по несколько раз изучают одно и то же, и тратят на это огромное количество времени и сил. В частности, обществознание учат и в начальной школе, и в старших классах, однако знания по этому предмету у школьников более чем скромные.

В итоге депутат предложил пересмотреть стандарты основной школы, исходя из необходимости возврата к линейному принципу образования. Кроме того, необходимо уменьшить объем материала, добиваясь его усвоения учениками, подчеркнул Смолин. Расширить же нужно, по мнению парламентария, трудовое воспитание, приблизив его к производственному. При этом минимальную ставку учителей в регионах нужно довести до двух прожиточных минимумов, считает депутат.

В заключение Смолин предложил коллегам вынести вопрос об основных принципах образования на парламентские слушания.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.01.19

Более шести тысяч россиян не смогли попасть на Украину. / В России впервые за десять лет сократилось число жителей. / Генпрокуратура передумала и одобрила наказание за неуважение власти и фейки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»