Госдума угрожает штрафом Google, где Крым остался в составе Украины

Новую возможность для наполнения бюджета РФ увидел депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов на картах Google. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента он обратил внимание, что там Крым и Севастополь там до сих пор значатся как территория Украины. По его мнению, за это компанию нужно оштрафовать.

«Зайдите в Google и попробуйте забить в картах Севастополь или Симферополь, и вы увидите, что высвечивается – Крым украинский, – возмутился Старовойтов. – Вот за это надо тоже штрафовать Google. Это неплохие деньги, которые тоже пригодятся».

Идею Старовойтова одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если компания Google отражает Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение нашей Конституции и наших законов, – веско заявил он. – Было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google, а дальше принимать решения».

«У нас возможности с вами есть, давайте их использовать... а потом они еще что-нибудь отрежут и припишут другой стране», – подчеркнул Володин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.01.19

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