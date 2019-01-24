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Четверг, 24 января 2019, 14:46 мск

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Сын Боярского отказался решать проблемы экологии: займется информационной политикой

Сразу четыре депутата-«единоросса» в Государственной Думе сменили направления работы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», рокировка произошла в думских комитетах по экологии, по информационной политике, по культуре и по международным делам. Госдума поддержала инициативу парламентариев единогласно.

В частности, сын известного актера Михаила БоярскогоСергей Боярский – решил отказаться от должности зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды и перейти в комитет по информационной политике и связи. Там он займет должность первого заместителя председателя, которую освободил Михаил Старшинов – он, в свою очередь, займет должность Боярского.

Рокировка произошла и в комитетах по культуре и по международным делам – Госдума поддержала решение депутатов Юрия Левицкого и Сергея Шаргунова, которые также решили обменяться должностями. Таким образом, Шаргунов теперь будет заниматься вопросами культуры, а Левицкий – международными прблемами.

Парламентарии единогласно поддержали инициативу депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил их с началом работы в комитетах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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