В Госдуме разругались из-за сенатора Клишаса: «Этот тот самый миллиардер, у которого дворцов много?»

Соавтор скандального законопроекта о наказании за критику чиновников, сенатор Андрей Клишас, не явился на заседание Государственной думы, где его инициатива о наказании за фейковые новости и критику чиновников будет рассматриваться в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это стало поводом для предложения перенести рассмотрение вопроса на другой день, однако эта идея встретила бурное сопротивление.

Как выяснилось, сенатор Клишас прислал в Госдуму письмо, в котором сообщил о своей запланированной ранее поездке по своему региону от Совета Федерации. Профильные думские комитеты предложили в качестве докладчика сенатора Людмилу Бокову.

Коммунист Алексей Куринный заявил, что нужно снять с рассмотрения все четыре вопроса, по которым в плане стояли доклады Клишаса. Его коллега по фракции Николай Коломейцев также отметил нарушение регламента, поскольку все необходимые документы к проектам Клишаса не были предоставлены для изучения парламентариям за три дня, как положено. «Господин Клишас допустил оскорбительное высказывание в адрес депутатов Государственной думы. Неоднократно, в том числе СМИ транслировались», – при этом напомнил Коломейцев, подчеркнув, что для сенатора приоритетным является присутствие на заседаниях государственного собрания, «а потом уже все другое». «Есть ли подписанная командировка [Клишаса] – подписанная председателем Совета Федерации?» – поинтересовался он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отъезд сенатора его личной позицией. «Что касается отсутствия Клишаса, может быть, как раз стыдно за эти заявления, и поэтому он уехал на Таймыр? Одно дело стоять здесь на трибуне и смотреть в глаза депутатам, а другое – за спиной у депутатов делать такие заявления, – отметил Володин, сообщив, что у Клишаса, действительно, официальная командировка. «Если он решил, что ему важнее быть в Дудинке, а не здесь – это его право», – подытожил Володин.

Между тем, либерал-демократ Сергей Иванов со своей стороны напомнил, что региональная неделя у Совета Федерации пройдет с 17 по 21 февраля, поэтому отсутствие докладчика – «это действительно его позиция», и раскритиковал законопроект.

«Эти законопроекты не касаются оскорблений депутатов или президента. Методика, которая предусмотрена данным законопроектом, может привести к такому коллапсу в системе Интернета и соцсетей, что мусорная и пенсионная реформа нам покажутся цветочками», – предрек он.

В этой связи Иванов предложил Госдуме провести парламентские слушания с участием специалистов, и досконально рассмотреть как сам законопроект, так и возможные последствия его принятия.

Спикер Госдумы в ответ напомнил, что до второго чтения у депутатов будет как минимум месяц, чтобы рассмотреть все необходимые документы.

Но настоящий фурор в зале заседаний произвел депутат-коммунист, известный российский режиссер Владимир Бортко, который вспомнил о публикациях в СМИ, героем которых стал сенатор Клишас. «Я поинтересоваться [хочу], по своей наивности, – начал он. – Это тот самый Клишас, миллиардер, у которого дворцов много, это он? Это я для того, чтобы принять решение правильно, больше ничего...». Зал оживился, послышались смех и реплики про швейцарскую недвижимость.

Несмотря на все аргументы, большинством голосов Госдума решила оставить в повестке заседания все резонансные законопроекты Клишаса.

Москва, Татьяна Дорофеева

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