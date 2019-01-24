Это «человек с улицы»: спикер Госдумы обрушился с критикой на США и экс-спикера парламента Венесуэлы

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал ярким примером «демократии по-американски» факт официальной верификации в соцсетях аккаунта Хуана Гуаидо, который провозгласил себя временным главой Венесуэлы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление он сделал на пленарном заседании Госдумы.

«Сегодня «Фейсбук», «Инстаграм» верифицировали как официальные новые аккаунты президента Венесуэлы после заявления президента США [о признании Хуана Гуаидо временным главой государства]. Вот вся цена независимости и «Фейсбука», и других компаний, – заявил Володин, и напомнил ситуацию с включением Крыма в состав Украины на картах Google. – И тот же Google проводит политику в интересах США, исполняя все то, что ему Госдеп диктует. Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе и от вмешательства во внутренние дела через мировую паутину Интернета».

«Вдумайтесь! Берет президент США и заявляет о назначении абсолютно не имеющего отношения к должности человека, и после этого соцсети исполняют это решение, – подчеркнул Володин. – Человека, не избранного на эту должность, человека с улицы, не имеющего отношения к этому институту, в аккаунте верифицируют как главу государства. Этот аккаунт верифицирован как официальный аккаунт главы государства. Вот цена всем нашим стандартам демократии, которые проповедуют США. Это яркий пример».

Ранее бывший глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо возглавил протесты в этой стране и объявил себя временным президентом. США официально признали его в этой должности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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