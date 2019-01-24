Госдума одобрила запрет фейков: кандидатами на штраф рискуют стать чиновники правительства РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете распространения фейковой информации и штрафных санкций за нарушения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты признали, что ко второму чтению документ должен быть серьезно доработан. При этом в ходе обсуждения парламентарии заявили, что одним из кандидатов на штрафные санкции должны стать чиновники правительства РФ за обман о пенсионной реформе и неросте цен из-за повышения НДС.

Представлять проект пришлось сенатору Людмиле Боковой, поскольку ее коллега Андрей Клишас уехал из Москвы в свой регион. Член Совета Федерации в своем выступлении отметила, что подобные законы действуют в других странах мира. В частности, во Франции за недостоверные сведения, если они приведут к нарушению общественного порядка или создадут такую угрозу, наказывают штрафными санкциями, а в Германии и вовсе предусмотрена уголовная ответственность.

«Мы все же сторонники административного наказания», – отметила сенатор.

В свою очередь председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин признал, что часть норм этого законопроекта уже установлена другими федеральными законами, в частности, ФЗ «О СМИ». «Концептуально комитет поддерживает, но законопроект требует серьезной доработки», – подчеркнул он.

Глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников со своей стороны напомнил коллегам о том, что фейковыми новостями терроризируется население и сеется паника, и привел в пример ситуацию в Магнитогорске. «В 2018 году доля фейковых новостей увеличилась на треть по данным компании «Медиалогия» и составила более 20 тысяч, что вызывает опасения», – заявил он.

Между тем, законопроект вызвал массу вопросов у депутатов – на обсуждение записалось более 20 парламентариев. «А вам говорили – перенесите, было бы меньше вопросов!» – прозвучало из зала.

В частности, коммунист Николай Арефьев поинтересовался у соавторов законопроекта, кого они предлагают наказывать в ситуации с пенсионной реформой и повышением НДС – учитывая, что ранее чиновники и депутаты публично заявляли, что цены в магазинах поднимутся незначительно, однако многие товары серьезно подорожали. «Кого будете за эту недостоверную информацию наказывать – все правительство, все государственные органы?» – спросил он.

«Теперь мы понимаем, по этому количеству вопросов, почему Людмилу Николаевну [Бокову] сюда направили. Клишасу, наверное, за полярным кругом теплее, чем тут будет Боковой», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат Евгений Шулепов напомнил о существовании прогнозов и предположений. «Эта информация тоже будет рассматриваться как недостоверная?» – спросил он. «Эсер» Олег Нилов указал не несоответствие терминологии в двух законопроектах – в первом авторы запрещают недостоверную информацию, во втором предлагают наказывать за распространение заведомо ложной. Кроме того, документ предполагает конфискацию «предмета административного правонарушения». Парламентарий указал, что таковым может быть рыба, добытая браконьерами – а что имели в виду соавторы законопроекта, непонятно. Его коллега Олег Шеин напомнил, что в прошлом году чиновники накануне принятия пенсионной реформы активно распространяли информацию о дефиците на рынке труда и быстрых темпах роста качества жизни. «Сегодня уже ясно, что это ложь», – констатировал он и поинтересовался, кто будет за это наказан.

Либерал-демократ Сергей Иванов заявил, что, по его мнению, законопроект направлен на защиту исключительно узкого круга лиц, в отношении которого будет блокироваться вся неугодная информация. «Насколько мне известно, господин Навальный дважды публиковал обвинения вашего соавтора господина Клишаса в сокрытии доходов и имущества. Эту информацию потом перепечатали СМИ, – напомнил он. – Однако достоверность этой информации генеральный прокурор до сих пор не удосужился проверить». Парламентарий отметил, что подобные сведения, имеющие общественную значимость, будут просто скрываться.

Законопроект о запрете фейковой информации, между тем, поддержал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Если бы мы были правящей партией, то всей, кто 9 сентября на Пушкинской площади оскорбляли высшее руководство страны, мы бы уже давно их посадили в тюрьму, всех до единого, – заявил он. – А если в понедельник фракция КПРФ устраивает беспорядки около японского посольства в Москве, и их задерживают, я бы потребовал арестовать всю фракцию КПРФ в Государственной думе! Только так можно навести порядок!»

«Люди выходят на улицу – это путь к революции, к войне! – подчеркнул Жириновский. – Помните фразу «больше трех не собираться»? Это история страны! Где больше трех – там деньги, водка, и пошли уничтожать страну!». В этой связи Жириновский призвал «Единую Россию» и КПРФ поддержать законопроект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления главного либерал-демократа объяснил причину его постоянной критики в адрес КПРФ. «Владимир Вольфович на протяжении всей жизни ведет дискуссию, – констатировал он. – Оказывается, мама Игоря Владимировича [Лебедева, сына Жириновского] была секретарем парткома института Академии наук. И эту позицию Владимир Вольфович пронес через всю жизнь. Она у него имеет огромные корни. Поэтому не надо на него обижаться».

Коммунисты в итоге законопроект не поддержали. Как отметил представитель фракции КПРФ Юрий Синельщиков, в пояснительной записке к документу нет ни статистики, ни примеров, которые могли бы обосновать необходимость его принятия. Однако большинством голосов Госдума все же одобрила законопроект, решив доработать его ко второму чтению.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.01.19

Политический кризис в Венесуэле: США выдавливают Россию из своего «подбрюшья». / В Таиланде российский турист разбился на мотоцикле. / Анатолий Вассерман: Судьбу Курил решат три игрока, переговоры затянутся на десятки лет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»