«От того, что дурака запретят называть дураком, он им быть не перестанет». Госдума поддержала запрет на критику чиновников

Сегодня нижняя палата российского парламента при полной поддержке депутатов от «Единой России» одобрила в первом чтении скандальный законопроект о наказании за критику чиновников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от оппозиционных фракций отметили, что закон приведет к ограничению свободы слова и мнений, гарантированных россиянам Конституцией. «От того, что дурака запретят называть дураком, он им быть не перестанет», – отметил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, и посоветовал коллегам и чиновникам не давать поводов для народной ненависти.

Представлять законопроект в Госдуме пришлось сенатору Людмиле Боковой, поскольку инициатор и соавтор документа Андрей Клишас, как выяснилось, уехал из Москвы по делам в свой округ.

Бокова пояснила, что в России уже действуют законы, предполагающие уголовную ответственность за оскорбления представителей власти и надругательство над государственными символами. «Однако законодательство не закрепляет порядок ограничения распространения в Интернете материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к общественным и государственным институтам», – заявила она. По ее словам, блокировать такие материалы предлагается по аналогии с порядком блокировки запрещенной информации. Ограничивать критику в интернете законопроект не будет.

Как и ожидалось, «закон Клишаса» вызвал бурную критику депутатов оппозиционных фракций. «Закон вредный и опасный. У нас в стране нет человека, который бы не ругал власть, – заявил «эсер» Анатолий Грешневиков. – А половина народа так точно в самой неприличной форме ругает. Я думаю, что клеветать нельзя на государство и на народ».

При этом парламентарий обвинил либералов в клевете на народ России и государство, и немедленно «сдал» их пофамильно, процитировав их заявления. «Собчак, кандидат в президенты, прочитал в газете «Вечерний Петербург»: «Россия стала страной генетического отребья». Историк Пивоваров: «Нужно, чтобы Россия потеряла Сибирь и Дальний Восток», это уже призыв к расчленению, – пояснил депутат Грешневиков. – Музыковед Троицкий: «Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта». Но больше всех отличился Анатолий Чубайс, вот что он сказал о русском народе и литературе: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Я прочитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти». Прокуратура никого не привлекла!»

Грешневиков напомнил, что в России критикуют не только власть Путина, но и Брежнева, Сталина, Николая II и других правителей. «Власть нужно критиковать. Да, сказал оскорбительно на телевидении Познер – «Государственная дурра». Я долго думал, оскорбляться или нет? – сообщил Грешневиков. – А Ургант заявил по поводу Соловьева и его передач – «соловьиный помет». Это оскорбление или нет?»

В ответ спикер Вячеслав Володин сообщил, что критиковать надо поступки, а не человека. «Это из-за отсутствия аргументов, как правило, делается», – заявил он. Заявление Чубайса спикер назвал «оскорблением наших граждан», подчеркнув, что таким словам следует дать оценку.

Депутат-коммунист Олег Смолин со своей стороны обратил внимание, что ранее четыре федеральных органа власти высказывались против этих законов. «Кто их переубедил?» – спросил он. «Здесь у нас есть официальная позиция правительства, но оно предлагает сделать некоторые уточнения», – заявила Бокова. Кто именно убедил органы власти изменить позицию, сенатор так и не сообщила.

Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев припомнил, как из-за видеоблогера Амирана Сардарова (блог «Дневник хача»), который решил раздать подписчикам подарки, толпа перекрыла движение неподалеку от здания Госдумы. Парламентарий потребовал внести такие изменения в законопроект, которые заставят «за такие безголовые объявлений таких вот видеоблогеров нести ответственность».

Между тем, его коллега Сергей Иванов раскритиковал законопроекты Клишаса. Он напомнил «единороссам», что все принятые ими законопроекты в защиту органов власти пока не привели к улучшению жизни общества. Депутат предрек, что работать новый закон не будет: согласно документу каждый репостнувший сообщение, признанное оскорбительным, должен будет направить письмо в Роскомнадзор о том, что удалил пост. И только после этого будет направлено провайдеру разрешение разблокировать страницу – слишком сложная схема работы поднимет настоящую бурю в соцсетях и Интернете.

«Уважение надо заслужить. Если вы дурака запретите называть дураком, он от этого дураком быть не перестанет», – констатировал парламентарий.

Иванов также заявил, что не уважает автора документа сенатора Клишаса, который вместо того, чтобы лично защищать свое творение в Госдуме, уехал в свой округ. «Вы просто не давайте повода неуважительно к вам относиться, – посоветовал депутат. – Ну можно государство уважать после того, как официально сообщено, что больше 20 млн человек живут ниже уровня бедности? А тот товарищ, который сегодня не приехал, говорит – «я вам пришлю фотографии всех своих часов?» И дворца в 9 тысяч квадратных метров».

Иванов отметил, что сложно говорить об уважении государству, где такое стало в порядке вещей. «И тут с трудом можно сдерживаться, чтобы в приличной форме высказывать свое неуважение», – пояснил Иванов. «Если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего и говорили только хорошее – действуйте по пословице: умрите. И тогда про вас ни слова не скажут. А пока мы живы, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме», – считает депутат.

«Единороссы» идею Клишаса одобрили – так же, как правительство и профильные комитеты нижней палаты парламента. Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что документ требует существенной доработки. Так, некоторые статьи нового закона дублируют уже действующие нормы. Несмотря на недоработки, комитет решил документ поддержать. Так же поступили и члены комитета по госстроительству – предложив, правда, убрать из него санкцию в 15 суток административного ареста и оставить только штрафы.

Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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