«Российские ребята с саперными лопатами приведут Францию в чувство»: в Госдуме оценили перспективы протестов «желтых жилетов»

Экс-депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Абельцев заявил, что у российской власти хватит сил не допустить в стране протестов «желтых жилетов» и не исключил, что российские «серьезные ребята с саперными лопатками» отправятся наводить порядок во Франции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением политик выступил в рамках «круглого стола» в Государственной думе.

По словам Абельцева, выступления студентов во Франции в 1968 году «привели к отставке де Голля, который стоял костью в горле США, и это все было сделано с одной целью – для того, чтобы сместить де Голля». Политик напомнил, что в 1789 году, «когда не было мигрантов, французы сожгли дворец Тюильри, разрушили огромное количество памятников, Бастилию стерли с лица земли, лили кровь как шампанское, но тем не менее закончилось это все тем, что пришел Наполеон и навел порядок».

Протесты «желтых жилетов» Абельцев связал с тем, что «большой брат показывает , что может произойти и в Германии, и по всей Европе».

«Не нужно забывать, что Макрон является ставленником семьи Ротшильдов, богатейших людей, – заявил Абельцев. – Так же, как и нынешний президент США. Может быть, хозяева устали от молодого президента, он им надоел, они решили другого поставить, или еще какая-то позиция».

Вместе с тем политик подчеркнул, что у российского государства хватит сил, чтобы не допустить подобных протестов. «Как профессионал я вас уверяю – у государства сил хватит. Полицейским силам невозможно противостоять, – заявил он. – Тысячелетняя история государства – это тысячелетняя история войн. Мы в войне отстояли свою честь, независимость и свободу. Вот с этим государство справится».

При этом либерал-демократ предсказал, что во Франции ситуация будет ухудшаться. «Я думаю, рано или поздно они повернутся к нам лицом, – считает он. – И может быть, повторится история 18 века. Как раньше французы или немцы обращались к русскому императору для того, чтобы навести порядок. И поверьте мне, приедут серьезные ребята из какой-нибудь Новосибирской области или Балтийского флота, батальон морской пехоты, и с помощью саперных лопаток всех приведет в чувство».

Заседание за круглым столом в Государственной думе посвящено теме «Желтые жилеты во Франции – инструмент прямой демократии или попытка государственного переворота?». Организатором выступила молодежная организация ЛДПР. Одним из спикеров стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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