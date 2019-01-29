Доверие к государству на минимуме: «Мы живем в условиях бесконечного эксперимента»

Россияне не хотят выходить из налоговой тени потому, что не доверяют государству. Как считает руководитель практики международного налогообложения ФБК Дмитрий Парамонов, одной из главных причин этого является постоянное изменение законов, по которым бизнесу и простым гражданам приходится жить, и вина за эти «эксперименты» во многом лежит на Государственной думе, бездумно одобряющей проекты правительства РФ.

«Так сложилось, что российские налоговые законы – это постоянный правовой эксперимент над нами, налогоплательщиками, – констатировал Парамонов, выступая сегодня на заседании Экономического клуба ФБК, посвященного новой налоговой реальности в России. – Практически не бывает такого, что закон принят, он всем понятен и все понимают, как его соблюдать. Зачастую он потом переписывается многократно».

Одной из причин такого положения дел, отметил Парамонов, является работа депутатов Государственной думы, которые с готовностью принимают предложенные правительством РФ законопроекты. «В нашем представительном органе очень низкокритичное отношение ко всем инициативам государства по изысканию дополнительных финансовых ресурсов за счет карманов граждан и организаций, – пояснил эксперт. – И при этом профильные думские комитеты проводят гораздо более широкую пропагандистскую политику по обосновыванию необходимости принятия налоговых законов, чем даже государственные органы».

«Если мы обращаемся к принципу «нет налогов без представительства», то кого конкретно представляют наши представительные органы и чьи интересы защищают?» – задался вопросом Парамонов.

Он обратил внимание, что в Госдуме налоговые законы принимают по общим правилам, «что не позволяет тщательно отследить их качество, всему обществу провести надлежащую экспертизу, потому что налоги касаются всех, это очень важная, болезненная, существенная область нашей жизни».

Парамонов напомнил, что во многих странах налоговые законы всегда прорабатываются тщательно и долго, по специальной процедуре. «У нас же принятие налоговых законов возможно через включение пакетно в другие совершенно не относящиеся к налогам законопроекты – лишь бы принять, – подчеркнул он. – В итоге мы сталкиваемся с тем, что налоговые законы переписываются многократно, часть вопросов просто не затрагивается, часть требует потом дополнительных разъяснений от Минфина, и резолютируется все тем, что принимается еще один законопроект, который исправляет все недостатки предыдущего закона, чтобы он хоть как-то заработал».

«То есть мы живем постоянно в условиях эксперимента, поскольку качество прогнозов находится на крайне низком уровне у законодателей, которые проводят эти законы в жизнь и кладут их на стол президенту для подписания», – жестко резюмировал глава практики международного налогообложения ФБК.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.01.19

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