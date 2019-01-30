Поклонская встала на защиту владельцев электронных кошельков

Операторов платежных систем в России обяжут сообщать клиентам о блокировке их счетов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России». В числе соавторов документа Наталья Поклонская.

Изменения предполагается внести в ФЗ «О национальной платежной системе», дополнив ее нормой об обязании оператора по переводу средств в обязательном порядке сообщать клиенту о блокировке его счета. Сделать это оператор обязан будет в тот же день, когда счет был заблокирован.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время участились жалобы граждан на блокировку их средств на счетах, при этом операторы не сообщают даже о факте такой блокировки, не говоря уже о ее причинах.

«Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию», – говорится в документе.

Соавторы законопроекта также приводят данные Банка России, согласно которым на 11.01.2018 в одном из наиболее популярных в РФ платежном сервисе QIWI Кошелек доступ к использованию сервиса заблокирован для 161 581 учетной записи. Общая сумма балансов на этих счетах составляет 879 039 тысяч рублей, более 70 тысяч долларов США и 14,8 тысяч евро. Основными причинами блокировки счетов становятся подозрения в мошеннических действиях третьих лиц в отношении учетной записи владельца счета, жалобы в банк на мошенничество, подозрения в использовании сервиса в преступных целях, совершение операций, обладающих признаками сомнительных и тд.

В документе отмечается, что сейчас по закону оператор должен информировать клиента о совершении каждой операции по его счету, однако обязанности сообщать о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа в законе нет.

В случае одобрения закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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