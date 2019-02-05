«Это какая-то группа»: в Госдуме намерены найти лоббистов

Сегодня на пленарном заседании Госдумы разгорелся скандал вокруг поправок в федеральные законы о микрофинансовых организациях и банкротстве физлиц, которые были приняты нижней палатой силами «Единой России», а затем забракованы в Совете Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на эту странную ситуацию и призвал найти лоббистов из партии власти, действующих вопреки позиции своего же правительства.

«Впервые за все время работы Думы мы сталкиваемся с таким подходом, – заявил Жириновский. – Удивительно просто! Правительство несогласно – а его правительственная партия все же настаивает на принятии закона. Понимаем, что учли не все замечания. И Совет Федерации ссылается на это и отклоняет, так как мы проигнорировали замечания, подготовленные правительством. Правительство против, партия против, так кто это проталкивает?»

Жириновский пояснил, что речь идет о норме, предполагающей «появление еще одного лица при кредитах и подобных договоров». «Это же удорожает обслуживание кредитов, то есть против граждан и правительства! Я понимаю, если оппозиционная партия наперекор правительству решила принять [закон]. Но тут какая-то группа», – заявил он, подчеркнув, что такие действия «подрывают авторитет власти».

В этой связи лидер ЛДПР призвал членов согласительной комиссии разобраться, кто именно лоббировал принятие закона в существующем виде.

«Мы его приняли потому, что правительство заявило, что замечаний нет, – оправдался «единоросс» Николай Николаев. – Но перед рассмотрением в Совете Федерации правительство вдруг заявило, что изменило позицию, и замечания есть. Согласен, надо смотреть, кто заинтересован, чтобы таким образом менять ранее принятые решения».

В итоге депутаты 389 голосами решили принять постановление о создании согласительной комиссии для доработки законопроекта.

Речь идет, в частности, о поправках в законы «О банкротстве физлиц», «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые были приняты Госдумой в конце декабря прошлого года, когда нижняя палата парламента проявляла чудеса работоспособности перед Новым годом. В январе закон оказался в Совете Федерации, и там получил отрицательные отзывы профильных комитетов. Судя по документам на сайте Госдумы, комитет СовФеда по бюджету и финансовым рынкам указал на дублирование норм законодательства – новый закон предписывает кредитору сообщать должнику о привлечении третьего лица для работы по возврату кредита. Однако такая норма уже есть в ФЗ-230.

Кроме того, новый закон предполагает создание специального Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРС). Этот реестр выводится из-под действия остальных российских законов, касающихся сферы информации, а размещать в нем данные обязаны будут все кредиторы на платной основе. В комитете СовФеда сочли, что все это приведет к удорожанию кредитов для россиян, и рекомендовали вернуть закон в Госдуму, что и было сделано на заседании верхней палаты парламента 16 января.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.19

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